В Китае создали "умную" перчатку, способную переводить язык жестов в текст. Фото

Китайская компания Wulala Technology создала перчатку, которая способна переводить язык жестов в текст. Она работает в связке с мобильным приложением.

Об этом говорится на странице компании на Kickstarter. Устройство должно помочь людям с проблемами речи полноценно общаться с окружающими (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Определение жестов происходит благодаря двусторонним датчикам изгиба на каждом пальце, а также инерциальному измерительному блоку. Они позволяют отслеживать не только движения пальцев, но и трехмерное положение ладони.

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Приложение на смартфоне отображает полученные данные в виде текста и синтетической речи. Уровень точности достигает 95%.

После прочтения или прослушивания собеседник может надиктовать ответ, который будет доступен человеку с проблемами слуха в виде анимированного аватара.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Японии разработан телефон для людей с проблемами слуха и зрения. Устройство работает в соответствии с азбукой Брайля – конвертирует нажатия на клавиатуру телефона в вибро-сигналы.

Ученые из Бразилии предупреждают, что миллионы современных подростков могут уже к 40 годам потерять слух из-за прослушивания слишком громкой музыки.

Исследователи сообщают о резком росте числа молодых людей, у которых диагностируют тиннитус – перманентный звон в ушах, являющийся ключевым симптомом нарастающей потери слуха.