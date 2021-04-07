В Кабмине назвали сроки запуска украинского спутника 'Сич'

Украина в 2021 году намерена запустить собственный спутник дистанционного зондирования Земли "Сич-2-1".

Об этом на заседании правительства в среду, 7 апреля, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил, что запуск спутника – задача которую поставил перед ними президент Владимир Зеленский.

"С его помощью можно проводить мониторинг чрезвычайных ситуаций, осуществлять контроль агропромышленного комплекса, соблюдение правил недропользования, экологический мониторинг, выполнение инфраструктурных проектов, земле- и лесопользования", – пояснил Шмыгаль

Кабмин также принял постановление, согласно которому деньги на спутник "Сич-2-1" будут выделены из бюджета. В документе под названием "Некоторые вопросы создания космической системы "Сич-2-1" говорится, что деньги на завершение спутника пойдут из остатка кредитных ресурсов, привлеченных под государственные гарантии для реализации проекта создания космического ракетного комплекса "Циклон-4".

В постановлении Кабмина указан окончательный срок запуска космического аппарата "Сич-2-1" – декабрь 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина успешно провела переговоры с компанией SpaceX по сотрудничеству для запуска спутника дистанционного зондирования Земли "Сич 2-30 (2-1)".