В iPhone 13 появится функция звонков при отсутствии сотовой связи

Корпорация Apple обновила функции новой линейки iPhone 13, добавив к ним возможность совершать звонки и отправлять СМС даже при отсутствии сотовой связи. Для этого устройство будет соединяться со спутниками, которые пребывают на низкой околоземной орбите.

Как сообщило издание 9to5mac, данную опцию станет поддерживать инновационный модем Qualcomm X60. Таким образом, телефон сможет звонить и отправлять сообщения, даже если iPhone будет находится вне зоны покрытия сотовой связи.

В компании не уточнили, будет ли данная функция платной, но заверили, что качество связи останется на высоком уровне.

Корпорация рассчитывает таким образом поднять уровень продаж новой линейки телефонов. Там признались, что стали испытывать некоторые трудности с реализацией именно данной модели. Так, проведенный в июне опрос показал, что каждый пятый американец не хочет покупать новую модель iPhone, так как в названии устройства есть число 13. При этом мужчины (24,9%) оказались вдвое чаще подвержены предрассудкам, чем женщины (11,7%).

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Говоря о будущем, в компании спрогнозировали, что спутниковая связь также станет доступной для Apple AR, Apple Car.

Как сообщал OBOZREVATEL, в iPhone были найдены ряд проблем, из-за которых телефон совершает принудительную перезагрузку.