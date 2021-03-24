В Google произошел массовый сбой по всему миру

Алексей Титофф Технологии 13:37, 24.03.2021 Обновлено: 13:51, 24.03.2021

В поисковом сервисе Google произошел массовый сбой, на который жаловались пользователи со всего мира.

Об этом говорят данные портала Down Detector, где показана ситуация с доступностью во всем мире различных сайтов и сервисов.

Так, жалобы на Google начали поступать еще 23 марта. Пользователи сообщали, что были проблемы с загрузкой сайта (70% обращений), и почти треть (29%) не могли войти под своей учетной записью.

Отмечается, что пик жалоб припал на вечер 23 марта. В ночь на 24 марта количество обращений на сбой в работе уменьшилось. Однако позже с утра до обеда пользователи снова писали, что сервисы Google работают со сбоями.

Down Detector

В Google пока что не сделали официального заявления по поводу неполадок.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Android-смартфонах произошел сбой компонента System WebView при использовании приложений.

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