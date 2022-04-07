Украина получит еще 5 тысяч станций спутникового интернета StarLink

В Украину доставят еще 5 тысяч комплектов оборудования для спутникового интернета Starlink компании SpaceX Илона Маска. Профинансирует и доставит станции Агентство США по международному развитию.

Об этом сообщается на сайте USAID. Первую партию наша страна получила спустя несколько дней после полномасштабного вторжения России, а именно – 28 февраля.

Терминалы позволят обеспечить бесперебойную связь из любой точки Украины. Они также помогут оставаться на связи чиновникам и представителям критически важной инфраструктуры, если будут нарушены кабельные или мобильные сети.

Starlink – спутниковый сервис SpaceX, который позволяет получать доступ в интернет на скорости широкополосной связи при помощи терминалов и антенн.

Первая партия была доставлена в Украину еще 28 февраля.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее станции Starlink позволили быстро восстановить связь в некоторых пригородах Киева, освобожденных от российских оккупантов.