Twitter может стать платным: Маск готовит нововведения

Американский мультимиллиардер Илон Маск задумал сделать Twitter платной соцсетью. Это касается не обычных пользователей, а бизнеса и государственных структур.

Нововведение будущий владелец платформы анонсировал в своем Twitter-аккаунте. Отметим, что Маск покупает компанию за $44 млрд и его предложение принято, хотя сделка юридически не завершена.

Предприниматель подчеркнул: обычные юзеры всегда будут иметь доступ к Twitter бесплатно.

"Twitter всегда будет бесплатным для обычных пользователей, но, возможно, за небольшую плату для коммерческих и государственных аккаунтов", – написал Маск.

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Конкретную тарифную сетку и сроки введения новых правил мультимиллиардер не раскрыл.

Напомним, что ранее Маск неоднократно критиковал Twitter из-за ограничения свободы слова, а также намекал на создание собственной социальной сети.

25 апреля стало известно, что компания согласилась на то, чтобы Маск выкупил все ее акции. Окончательно сделку планируют завершить к концу 2022 года, после чего Twitter станет частной компанией.

Как писал OBOZREVATEL, после новости о покупке Маском социальной сети малоизвестная криптовалюта Elon Buys Twitter (EBT) подорожала более чем в 60 раз всего лишь за сутки.