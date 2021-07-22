Битва брендов, а не гаджетов: что руководит нами при выборе и почему технические характеристики и цена уже не так важны

Закройте глаза и представьте мобильный телефон мечты. Какого он цвета? А сколько в нем камер? Как быстро он загружает соцсети и программы? Скорее всего, подумав о девайсе, вы в первую очередь не ответите на эти вопросы, а представите логотип бренда. Мы давно выбираем товары и услуги не из-за цены или качества, ведь выжить в эпоху конкуренции на рынке смогли только лучшие. А среди лучших мы выбираем по более сложным понятиям. Таким, как доверие к бренду и желание отожествлять себя со своими девайсами.

Наша редакция постаралась разобраться, из чего же состоит любовь к брендам, которая заставляет миллионы делать выбор в их пользу. В этом нам помог один из самых сильных брендов на рынке Украины — Samsung.

Лояльность к бренду основана, в первую очередь, на доверии, которое очень сложно выстроить и, увы, легко потерять. Безусловно, гаджеты должны быть надежными и удобными в использовании, но это не всегда основное требование. Отдавая предпочтение тому или иному бренду, мы демонстрируем свою индивидуальность, вкус, характер и стиль.

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Исследования подтвердили тесную взаимосвязь между индивидуальностью потребителя и бренда. Чем выше их сходство, тем более высокой будет приверженность клиента к торговой марке.

Как показали исследования, узнаваемость бренда и доверие к нему — одни из важнейших условий формирования устойчивого интереса к продукции на рынке. Популярность товаров Samsung наглядно подтверждает это.

В течение десятков лет Samsung обеспечивает пользователей качественной и надежной техникой и поддерживает обратную связь с клиентами. Эти и другие факторы и сформировали доверие к продукции Samsung. Как показали результаты недавнего исследования от лидера маркетинговых опросов "Kantar Украина", среди поклонников Samsung украинцев немало: для трети респондентов продукция именно этой компании оказалась самой востребованной во всех категориях опроса.

В исследовании, проведенном в апреле 2021 года, приняли участие более тысячи человек из разных возрастных категорий и регионов. Исследователи задавали участникам вопросы о брендах электроники и бытовой техники в трех основных категориях:

любимые бренды;

бренд, который они выбирают чаще всего;

бренд, которого не хватает чаще всего.

Почти треть респлондентов в ответах на каждый из указанных вопросов назвал бренд Samsung. По результатам исслежования, по популярности и значимости торговой марки для потребителей Samsung опередил ближайшего конкурента почти втрое.

Как уже отмечалось, создание лояльности к бренду, которая состоит из уважения и доверия, — сложная задача для любой компании. За 25 лет работы Samsung на украинском рынке покупатели сформировали собственное отношение к этому бренду, основываясь на указанных выше характеристиках.

Между брендом и пользователями были выстроены доверительные отношения, доказательством чего являются результаты многочисленных отраслевых маркетинговых исследований, в которых успехи компании Samsung были отмечены не только в Украине, но и в мире. Популярен бренд Samsung и в мировом масштабе: недавно этот технологический гигант был включен в рейтинг 100 самых влиятельных компаний мира по версии издания Time.

Samsung Electronics выиграла 71 награду на международном конкурсе дизайна iF Design Award. Смартфоны Samsung признаны American Customer Satisfaction Index (ACS) самыми лучшими, опередив в 2021 году даже Apple и Google. Кроме того, в начале года Samsung возглавил рейтинг лучших работодателей среди иностранных компаний, работающих в нашей стране.

"Мы очень рады узнать, что Samsung Electronics занимает такое важное место в жизни украинских пользователей. Украинское представительство компании и в дальнейшем будет прилагать все усилия, чтобы достойно поддерживать репутацию мирового технологического гиганта в Украине и гарантировать нашим клиентам только лучший опыт взаимодействия с брендом", — поделилась PR-менеджер департамента корпоративного маркетинга компании "Samsung Electronics Украина" Елена Гетманчук.

Чтобы достичь высоких позиций на рынке в эпоху быстрых решений и высокой конкуренции, бренду недостаточно выпускать качественную продукцию и оказывать гарантийное и постгарантийное обслуживание. Для того, чтобы завоевать уважение, официальное представительство компании должно принимать активное участие в жизни общества и стараться изменить его к лучшему. Высокая социальная ответственность бренда — также весомый мотив для украинцев.

За последнее время компания Samsung Electronics поддержала более 50 социальных проектов в Украине. Один из наиболее успешных— "Samsung IT-школа" в рамках глобальной инициативы Samsung Innovation Campus, который существует в Украине с 2012 года и с помощью которого талантливые тинейджеры получают возможность бесплатно изучать программирование под руководством лучших преподавателей и специалистов международного уровня.

В современном мире борьба за экологию — не просто модный тренд, это вопрос выживания человеческой популяции на планете.

Вопросу заботы об окружающей среде Samsung уделяет особенное внимание на всех этапах от планирования продукта до его утилизации. Компания продает эко-ориентированную продукцию в эко-упаковке. Благодаря такому подходу продукция Samsung Electronics во всем мире признана экологически безопасной.

Итак, качественный продукт, забота о клиенте и многочисленные социальные проекты — все это составляющие успеха бренда, который множество украинцев назвали своим любимым.