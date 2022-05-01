Starlink – связь во время войны!

В Украине идет полномасштабная война, гибнут люди, рушится инфраструктура. Война – это всегда горе и страдание, но даже в такое трудное время, Украина переводит армию на мировые стандарты, привлекает инвесторов на восстановление и уже устанавливает спутниковые терминалы Starlink.

Впервые система Starlink была применена в США в 2020 году. Большинство экспертов украинского телекоммуникационного рынка были уверены, что в Украину первый терминал придет не скоро, ведь оборудование достаточно дорогостоящее и абонентская плата для нашего потребителя слишком велика. Тем более что в Украине цена на услугу ШПД к сети Интернет одна из самых низких в мире.

Американский информационный портал NBC news опубликовал статью "Интернет Starlink становится спасительным кругом для украинцев". Согласно данным этого издания, Украина уже получила около 10 тыс. терминалов и еще больше находится в пути в Украину.

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Национальный интернет-оператор ФРИНЕТ тоже получил от государства терминалы Starlink. Директор по технической эксплуатации и развитию сети ФРИНЕТ – Дмитрий Зинчук, дал интервью NBC news. Он отметил: "Мы хорошо знаем, что Starlink действительно не создан для этого, но нам удалось запустить более 150 абонентов на одном комплекте Starlink". Компания развернула терминалы в населенных пунктах, где сеть наибольше повреждена, преимущественно это Бучанский и Вышгородский районы Киевской области. Пока ФРИНЕТ проводит восстановление сети в наиболее пострадавших районах, абоненты имеют доступ в Интернет через Starlink. По словам Дмитрия: "Когда нет совсем связи, Starlink просто спасение для людей, много недель заходящихся без доступа к информации".

Что же Украина получила от развертывания спутникового Интернета Starlink? Анализируя статью NBC news, можно сделать выводы.

Во-первых, Starlink дает достаточную скорость Интернета для обычного пользователя. Американцы обычно за эту услугу платят абонентскую плату около 110$ и около 500$, стоит само оборудование. Украине часть терминалов предоставила компания Space Х, а другую часть – получили на средства благотворительных организаций и спонсоров.

Во-вторых, терминалы Starlink передали также больницам, местным властям, подразделениям ГСЧС, что тоже положительно повлияло на скорость реагирования этих служб на чрезвычайные события в условиях войны.

В-третьих, Россия постоянно атакует телекоммуникационную инфраструктуру как оружием, так и кибератаками, а Starlink не только прост в использовании и имеет возможность предоставлять Интернет на относительно высокой скорости, но и способен защищаться от кибератак. Поэтому он стал одним из способов связи ВСУ, которые тоже его используют.

Компания ФРИНЕТ хочет поблагодарить Министерство цифровой трансформации Украины, в лице Михаила Федорова и основателя компании Space Х, Илона Маска за то, что дали возможность нашим абонентам быть в информационном пространстве, пока мы восстанавливаем сеть, которая разрушена в результате боевых действий. Вместе мы обязательно победим, а Украина выйдет из этой войны сильной, сплоченной и технологически развитой.

Статью о развертывании терминалов Starlink в Украине от американского информационного портала NBC news, вы можете прочесть по ссылке:

https://www.nbcnews.com/tech/security/elon-musks-starlink-internet-becomes-lifeline-ukrainians-rcna25360

Слава Украине! Победа за нами!