США запустили ракету Delta IV Heavy с секретным грузом Нацразведки. Видео
В США в понедельник, 26 апреля, состоялся успешный запуск сверхтяжелой ракеты Delta IV Heavy с засекреченным грузом американского Национального разведывательного управления.
Ракету на промежуточную орбиту из базы ВВС Ванденберг в Калифорнии вывела компания United Launch Alliance (ULA). Пуск транслировался на ее YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Как передает space.com, на борту якобы находился 19-тонный спутник радиоэлектронной разведки NROL-82. Отметим, что официально о том, что именно вынесла ракета, на сообщается.
Для конфигурации Heavy это 13-й запуск. Эта двухступенчатая одноразовая ракета-носитель производства компании Boeing самая тяжелая в семействе.
Кроме того, из-за особенностей конструкции указанную американскую ракету называют "горящей". Дело в том, что за несколько секунд до отрыва от земли в систему двигателей для их охлаждения нужно впрыснуть жидкий водород, который планово вспыхнет.
Это произошло и во время запуска 26 апреля, а сам момент попал на видео.
В сети предполагают, что секретный американский спутник имеет оптику, которая позволяет делать фото поверхности Земли до 15 сантиметров на пиксель.
Трансляция события:
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
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