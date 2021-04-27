США запустили ракету Delta IV Heavy с секретным грузом Нацразведки. Видео

В США в понедельник, 26 апреля, состоялся успешный запуск сверхтяжелой ракеты Delta IV Heavy с засекреченным грузом американского Национального разведывательного управления.

Ракету на промежуточную орбиту из базы ВВС Ванденберг в Калифорнии вывела компания United Launch Alliance (ULA). Пуск транслировался на ее YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как передает space.com, на борту якобы находился 19-тонный спутник радиоэлектронной разведки NROL-82. Отметим, что официально о том, что именно вынесла ракета, на сообщается.

Для конфигурации Heavy это 13-й запуск. Эта двухступенчатая одноразовая ракета-носитель производства компании Boeing самая тяжелая в семействе.

Кроме того, из-за особенностей конструкции указанную американскую ракету называют "горящей". Дело в том, что за несколько секунд до отрыва от земли в систему двигателей для их охлаждения нужно впрыснуть жидкий водород, который планово вспыхнет.

Это произошло и во время запуска 26 апреля, а сам момент попал на видео.

В сети предполагают, что секретный американский спутник имеет оптику, которая позволяет делать фото поверхности Земли до 15 сантиметров на пиксель.

Трансляция события:

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: