SpaceX запустит зонд NASA для поиска жизни на спутнике Юпитера

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заключило контракт со Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX). Компания запустит зонд для поиска жизни на спутнике Юпитера – Европа.

Миссию под названием Europa Clipper запустят в октябре 2024 года на ракете Falcon Heavy из стартового комплекса во Флориде (США). Сумма контракта на услуги составляет около 178 миллионов долларов, сообщили в пресс-службе NASA.

Так, Europa Clipper проведет подробный обзор спутника с помощью сложного набора научных инструментов, чтобы выяснить, есть ли на ледяной Луне условия, подходящие для жизни.

Ключевой задачей миссии поставили создать изображения поверхности Европы высокого разрешения, а также определить ее состав, найти признаки недавней или продолжающейся геологической активности, измерить толщины ледяной оболочки Луны, найти подземные озера и определить глубину и соленость поверхности Европы.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ученые NASA составили первую подробную карту Марса изнутри. Сделать ее удалось с помощью сейсмометра посадочного модуля под названием InSight, работающего на поверхности Красной планеты.