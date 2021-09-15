SpaceX запустит первую гражданскую миссию: где смотреть трансляцию

В ночь на 16 сентября компания Илона Маска SpaceX отправляет в космос первую полностью гражданскую экспедицию Inspiration4. Ни один из четырех людей до своего попадания на борт корабля не проходил подготовку в NASA.

Как сообщило издание Independent, стартовое окно – время, в которое можно будет осуществить запуск – открывается в 3:02 по киевскому времени и продержится 5 часов. Запуск космического корабля можно будет смотреть онлайн (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

В качестве ракеты-носителя будет выступать Falcon 9 Block 5. Запуск ракеты состоится с космодрома в Космическом центре Кеннеди.

Видео дня

После запуска команда полетит по орбите выше, чем любой человек со времен космического челнока. Члены гражданской экспедиции проведут три дня в космосе, проводя эксперименты и исследуя Землю на расстоянии.

Затем они вернутся на Землю, приземлившись в океане.

Если миссия будет успешной, она станет важным шагом для космического туризма, а также для планов Илона Маска, который хочет сделать ее доступной для всех, у кого есть деньги для финансирования ракеты и космического корабля.

Командовать миссией будет американский миллиардер Джаред Айзекман – основатель и генеральный директор Shift4 Payments, лидера в области интегрированных решений для обработки платежей.

Айзекман опытный пилот реактивного самолета, имеет лицензию летчика коммерческих и военных самолетов и установил несколько мировых рекордов, в том числе по скорости в полете вокруг света в 2008 и 2009 годах.

Член миссии Хейли Арсино является сотрудницей детской больницы. Она в детстве излечилась от рака костей и посвятила свою жизнь лечению детей, работая помощником врача в исследовательском лечебном учреждении.

Второй член экспедиции Кристофер Семброски, американский инженер по обработке данных, ветеран ВВС. Работал консультантом в космическом лагере США, а в колледже был волонтером в ProSpace. Он получил место после того, как его друг выиграл право полететь в космос в лотерею, но вынужден был отказаться.

И еще один член миссии Сиан Проктор – геолог, исследователь и специалист по научной коммуникации, работала на станции слежения NASA во время миссий "Аполлон".

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Госкосмоса заявил, что Украина сможет отправить туристов в космос, и назвал сроки.