Скоро в Украине: смартфоны POCO F3 и POCO X3 Pro

Бренд POCO представил в Украине новые флагманы – "Реального Зверя" POCO F3 и обновленный POCO X3 Pro, смартфоны, ориентированные на технологических энтузиастов и геймеров. Обе модели появятся в украинских магазинах электроники уже в апреле.

POCO X3 Pro представлен в трех цветах – Phantom Black, Frost Blue и Metal Bronze. Он будет доступен в двух конфигурациях – 6 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ. Для версии 6 ГБ + 128 ГБ рекомендованная розничная цена в Украине составит 7999 грн, а для 8 ГБ + 256 ГБ – 9499 грн. Предзаказ можно сделать уже сейчас, смартфон появится в продаже в начале апреля.

Обе версии POCO X3 Pro можно будет приобрести по специальным ценам во время распродажи Flash Sale, которая состоится 2 апреля 2021 на сайте allo.ua. В рамках акции пользователи смогут приобрести версию 6 ГБ + 128 ГБ по цене 6499 грн, а 8 ГБ + 256 ГБ – за 7999 грн.

POCO F3 поставляется в трех цветах: Arctic White, Night Black и Deep Ocean Blue. Он получил два варианта конфигурации – 6 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ. Для конфигурации 6 ГБ + 128 ГБ рекомендованная розничная цена в Украине составит 11999 грн, для версии 8 ГБ + 256 ГБ – 12999 грн.

Смартфон появится в продаже у официальных партнеров POCO в апреле. Его обе версии можно будет приобрести по специальным ценам во время распродажи Flash Sale, которая будет анонсирована дополнительно. POCO F3 можно предзаказать на allo.ua уже сейчас.

Основные характеристики POCO X3 Pro

мобильная 4G-платформа Qualcomm® Snapdragon™ 860 с процессором Kryo™ 485 (7-нм техпроцесс, частота до 2,96 ГГц);

графический процессор Qualcomm® Adreno™ 640;

UFS 3.1;

технология охлаждения LiquidCool 1.0 Plus;

6,67-дюймовый FHD+ DotDisplay с частотой обновления 120 Гц;

защитное стекло Corning® Gorilla® Glass 6;

3D-дизайн задней панели

батарея на 5160 мА•ч (тип);

быстрая зарядка мощностью 33 Вт;

стереодинамики;

квадрокамера: 48 Мп основная камера с поддержкой технологии 4-в-1 Super Pixel, сверхширокоугольный объектив с углом обзора 119°, макромодуль и датчик глубины.

Основные характеристики POCO F3