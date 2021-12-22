Сияй с OPPO: в Украине запустили новогодние скидки на популярные гаджеты

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Смартфоны

ОРРО А53: скорость, легкость и производительность для активной жизни

OPPO А53 имеет дисплей с частотой обновления 90 Гц. Смартфон удобно умещается в руке, но выносливости аккумулятора на 5000 мАч в паре с 18 Вт быстрой зарядкой хватает, чтобы быть готовым ко всему. Например, к съемке крутыхкадров на тройную камеру, состоящую из 13 Мп основной камеры, 2 Мп камеры глубины и 2 Мп макрообъектива.

Видео дня

Старая цена: 5999 грн. Новая цена: 4699 грн.

ОРРО Reno5 Lite: для качественных фото и видео

Своими возможностями ОРРО Reno5 Lite 48 Мп АІ обязан квадкамере и множеству полезных функций на основе искусственного интеллекта, таких как:

Dual-View Video (видеосъемка двумя камерами одновременно);

AI Color Portrait Video (АІ цветное портретное видео);

Monochrome Video (монохромное видео);

Dynamic Bokeh (динамическое боке);

Night Flare Portrait (портрет с ночной вспышкой) и другие.

Модель оснащена технологией RAM+, позволяющей увеличивать RAM на 5 ГБ и получить таким образом до 13 ГБ оперативной памяти. Не будет проблем и с разряженным аккумулятором: сверхбыстрая зарядка 30 Вт VOOC 4.0 и мощный 4310 мАч аккумулятор помогут реализовать ваши творческие амбиции.

Старая цена: 9999 грн. Новая цена: 8888 грн.

TWS наушники

OPPO Enco Buds: когда музыка звучит нон-стоп

OPPO Enco Buds могут воспроизводить аудио 24 часа. А если вам этого мало, быстрая зарядка всего за 15 минут продлит время работы еще на 6 часов. Наушники поддерживают бинауральную передачу Bluetooth с низкой задержкой, поэтому вы мгновенно подключаетесь к источнику звука и получаете звучание профессионального качества.

Старая цена: 1199 грн. Новая цена (06.12.2021–26.12.2021): 799 грн.

ОРРО Enco Air: прозрачность и сила каждого звука

OPPO Enco Air предлагают 24 часа работы аккумулятора и быструю зарядку, способную всего за 8 минут продлить время прослушивания на 8 часов. Гаджет также оснащен 12 мм композитными динамическими титановыми драйверами и усилителями низких частот. ОРРО Enco Air стали первыми в мире TWS наушниками, получившими сертификат высокой производительности с низкой задержкой от TÜV Rheinland.

Старая цена: 2222 грн. Новая цена: 1699 грн.

ОРРО Enco Free2: выключи шум, включи мир

ОРРО Enco Free2 настроены в сотрудничестве с Hi-Fi-гигантом Dynaudio. Гаджет оснащен уникальной технологией с тройным микрофоном, благодаря которой удается достичь шумоподавления до 42 дБ. В то же время персонализированная функция усиления звука гарантирует качественное индивидуальное звучание.

Старая цена: 2999 грн. Новая цена: 2599 грн.

Смарт-часы OPPO Watch Free: здоровый сон в ваших руках

OPPO Watch Free с инновационной технологией OSleep показывают средний уровень кислорода в крови, длительность и максимальный децибел храпа. Также часы мониторят четыре фазы сна и быстрое движение глаз, чтобы своевременно выявлять проблемы с дыханием, когда человек спит. А чтобы вы могли следить за достижением своих спортивных целей, часы предлагают более 100 профессиональных спортивных режимов, в том числе четыре режима для бега. Значительное время автономной работы OPPO Watch Free — 14 суток — можно продлить на целый день путем 5-минутной зарядки.

Старая цена: 2999 грн. Новая цена (13.12.2021–26.12.2021): 2699 грн.

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