Затронет все страны мира: в ООН согласовали историческое решение после 10 лет переговоров

ООН согласовала историческое решение, которое страны-участницы не могли принять почти два десятилетия. Настоящий договор уже называют монументальной победой в сфере защиты окружающей среды, в частности, вод Мирового океана.

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Текст должен пройти техническое редактирование и перевод, прежде чем его официально примут на сессии. В чем суть Договора ООН об океане и какое фундаментальное значение он имеет для человечества, разбиралось издание Greenpeace.

Согласно договору, страны-участницы согласились поддерживать цель с рабочим названием "30Х30". Речь идет о защите 30% Мирового океана в ближайшие семь лет.

По словам экспертов, это позволит создать уникальные охраняемые территории в океанических водах.

Страны-члены ООН должны на национальном уровне способствовать обеспечению того, чтобы соглашение не осталось формальным волеизъявлением, а реализовывалось на практике эффективными и справедливыми действиями.

Доктор Лаура Меллер, организатор кампании Oceans, Greenpeace Nordic, назвала согласование договора историческим решением, которое может победить геополитику ради достижения экологических общечеловеческих целей.

Договор направлен на:

Защиту вод Мирового океана

Повышение устойчивости к изменению климата

Защиту океанического биоразнообразия

Страны должны официально утвердить Договор ООН на национальных уровнях и ратифицировать его согласно законодательству.

Создание полностью защищенных океанских заповедников – основная цель соглашения. По словам Меллер, у человечества осталось очень мало лет для того, чтобы предотвратить экологическую катастрофу.

ЕС, США, Великобритания и Китай входят в состав коалиции, способствовавшей принятию договора. Малые островные страны также по мере возможностей обязаны поддержать цели соглашения.

Почему же договор так долго не могли заключить? Ключевым камнем преткновения был вопрос справедливого распределения финансовых выгод от морских ресурсов.

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