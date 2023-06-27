В жаркую погоду увеличивается количество измен: ученые объяснили закономерность

Летом наше настроение становится более романтичным и мы ищем любовных приключений – это практически аксиома. Они поднимают нам настроение, улучшают самочувствие и оставляют прекрасные впечатления. Но у этой блестящей медали есть и обратная сторона. Вместе с влечением к романтике растет и количество измен в существующих парах.

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Как пишет Mail Online, в среде экспертов по отношениям это явление получило название "волна измен". Специалисты предполагают, что солнечная и жаркая погода делает людей более сексуально возбужденными, чем обычно.

Так, в этом году, когда в Великобритании 10 июня температура воздуха достигла рекордных 30 градусов, количество посещений сайта по поиску женатого партнера для свидания выросло на 64%. В прошлом году ситуация на пике жары была аналогичной. Тогда всплеск посещаемости составил 54%.

Сотрудница этого сервиса Джессика Леони подтвердила, что его администрация уже давно заметила эту закономерность. Чем выше температура воздуха, тем активнее люди ищут способы изменить своему партнеру.

Леони предположила, что экстремально высокая температура заставляет людей чувствовать себя более возбужденными и они готовы нарушать правила и свои обещания, чтобы реализовать это желание.

Наблюдение администрации веб-сайта подтверждают и некоторые научные исследования. Согласно их выводам, большее количество времени, проведенного на солнце, может повысить уровень либидо человека.

Исследователи из Тель-Авивского университета предполагают, что влияние ультрафиолета может повысить у женщин уровень половых стероидных гормонов, таких как эстроген и прогестерон. У мужчин уровень тестостерона растет так же. Это приводит к тому, что во время периодов жары и мужчины, и женщины гораздо охотнее вступают в интимные отношения.

Еще один движущий фактор явления – это желание в теплую пору года больше времени проводить на свежем воздухе и общаться. 37-летняя женщина, которая рассказала изданию свою историю по этой теме, призналась, что летом она чувствует себя другим человеком и легче принимает события своей жизни. По ее словам, этому способствуют свободная летняя одежда и алкогольные напитки, которые можно употреблять, например, на пляже. Они дают ощущение большей уверенности и снимают ограничения.

В специальном опросе упомянутого ранее сайта для поиска женатого партнера для свидания 71% респондентов подтвердили, что жаркая погода повышает у них сексуальное влечение. Чуть менее 70% признали, что это было частично или полностью причиной их регистрации на сайте.

По мнению Даниэля Крюгера, психолога-эволюциониста из Мичиганского университета, жаркая погода возвращает нас в детство, когда мы четко связывали лето с отсутствием таких обязательств, как учеба, а также свободой и весельем. "Это отношение переносится и во взрослую жизнь, оставляя у нас ощущение, что в эти месяцы обычные правила не действуют. Некоторые люди считают, что это значит, что изменять, когда стоит жаркая погода, - это нормально. Они думают: "О, это просто летняя интрижка", – как будто это нормальное поведение, ставить отношения в паре на паузу", – объяснил ученый. И добавил, что летом люди ведут себя более общительно, а еще серьезное влияние оказывает отсутствие большого количества одежды в жару.

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