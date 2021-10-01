В Турции обнаружили VIP-ложи в амфитеатре, которому 1800 лет. Фото

В Измире (Турция) археологи обнаружили частные зоны отдыха (VIP-ложи) в амфитеатре, которому 1800 лет. На стенах были выгравированными имена людей.

Как пишет Daily Mail, театр находился в древнем городе Пергам и вмещал до 50 тысяч человек. По словам экспертов Немецкого археологического института в Берлине, амфитеатр был копией Колизея в Риме (Италия).

"Они хотели построить здесь копию Колизея, который посещали все слои общества. Но у людей из высшего сословия или важных семей были отдельные места в специальных секциях с выгравированными на них именами", – рассказал исследователь Феликс Пирсон.

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Ученые отметили, что VIP-зоны очень похожи на те, что есть на современных спортивных стадионах и развлекательных заведениях.

По словам исследователей в Пергаме происходили бои гладиаторов и животных на протяжении ІІ века, и, вероятно, также использовался для публичных казней и для воссоздания морских сражений.

Амфитеатр был построен в римскую эпоху и был спроектирован очень большим, чтобы дать ему преимущество перед другими древними городами региона, включая Эфес и Смирну.

Поселение Пергам зародилось во 2 веке до нашей эры, и некоторые люди жили там еще в 7 веке до нашей эры. Это был богатый и могущественный древнегреческий город в Мисии, регионе на северо-западе древней Малой Азии, азиатской части современной Турции.

Под властью римлян Пергам стал одним из важнейших культурных и экономических центров региона ко II веку н.э., где велась волна строительных работ, включая амфитеатр. Однако в следующем столетии город пришел в упадок после того, как сильно пострадал в результате землетрясения в 262 году.

Пергам был внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2014 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Турции в музее впервые выставили на показ три статуэтки ушэбти, которые использовались в погребальных ритуалах в Древнем Египте. Возраст статуэток около 2700 тысяч лет.