В небе над США взорвался метеор, звуки напугали людей. Видео

Огромный огненный шар пронесся по ночному небу над Флоридой (США) и сгорел, оставив за собой яркий хвост. Звук при этом был настолько мощным, что напугал жителей, которые заподозрили авиакатастрофу.

Явление же оказалось крупным метеором, его еще в выходные засняли с разных ракурсов камеры видеонаблюдения и жители нескольких городов штата. Об этом сообщает издание Express (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что уже более 100 человек обратились в Международную метеорную организацию (IMO), чтобы сообщить о своих наблюдениях, увиденных ночью 12 июня.

Люди говорили о самой яркой падающей звезде, которую они видели в жизни. Другие отмечали "очень мощный взрыв огненного шара", из-за чего они предположили, что в Саншайн-Стейт разбился самолет.

"Я подумал, что это могло быть крушение самолета, но метеор был больше и ярче", "Хвост был очень длинным, ярким и прямым. Насколько я помню, он не начался и не закончился взрывом, а просто выдохся в конце", "Сначала не мог понять, что это был за самолет или космический корабль, падающий с неба, но потом он просто выдохся, и тогда я понял, что это падающая звезда или что-то в этом роде", "Это было невероятно яркое и долгое зрелище, которого я никогда раньше не видел", "Он осветил все небо, и у меня возникло ощущение, что солнце могло появиться на короткое время, чтобы поздороваться. Это действительно раз в жизни", "Я никогда раньше не видел в небе чего-то такого большого и яркого. Это был большой зеленый свет, сияющий по небу с ярким белым хвостом", – делились впечатлениями очевидцы.

My vantage point of the meteor / small asteroid lighting up the South Florida sky. Looking east from near Marco Island. pic.twitter.com/pZL2B6jeBE