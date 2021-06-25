В NASA придумали, как решить проблему со стиркой одежды в космосе

В США NASA будет сотрудничать с компанией Procter & Gamble, которая разрабатывает средства для очистки одежды в космосе. На международную космическую станцию отправят несколько моющих средств, чтобы проверить их эффективность в невесомости.

Как передает АР, сперва в декабре 2021 года на МКС доставят моющее средство, специально разработанное для космоса, чтобы ученые могли увидеть, как ферменты и другие ингредиенты реагируют на шесть месяцев невесомости. Затем уже в мае 2022 года космонавтам для тестирования будут доставлены специальные ручки и салфетки для удаления пятен.

"Когда вы знаете, что астронавту требуется 150 фунтов (68 кг) одежды в космосе в год, это быстро складывается, особенно во время трехлетней миссии на Марс", – сказал Марк Сивик, химик, специализирующийся на тканях и технологиях ухода за домом для P&G.

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Кроме того, в P&G разрабатывают комбинированную стирально-сушильную машину, которая могла бы работать на Луне или даже на Марсе, используя минимальное количество воды и моющего средства. При этом такая машина также может оказаться полезной в засушливых регионах на Земле.

Поясним, что сейчас космонавты носят одежду на МКС, не стирая ее. Они используют ее и потом просто выкидывают в мусор. Известно, что астронавты на МКС занимаются физическими упражнениями по два часа в день, чтобы противостоять разрушение мышц и костей. После нескольких тренировок их одежда быстро становится вонючей и жесткой от пота. Американский астронавт Леланд Мелвин говорил, что их футболки, шорты и носки стают настолько грязными, что их приходится выбрасывать каждую неделю.

Как сообщал OBOZREVATEL, NASA отправила на МКС сотню кальмаров и тысячи "водяных медведей".