В ледниках Сибири нашли львенка возрастом 28 тысяч лет: сохранились даже усы. Фото и видео

Согласно новому исследованию, вымерший пещерный лев Спарта возрастом 28 тысяч лет, найденный в практически идеальном состоянии в сибирской части Арктики, предположительно, является наиболее хорошо сохранившимся животным ледникового периода из всех известных.

Его и еще одного мумифицированного львенка два местных коллекционера бивней мамонта нашли в 2017-2018 годах. Об этом говорится в статье ученых, опубликованной в журнале Quaternary.

Изначально исследователи думали, что львята, которым, по их оценкам, на момент смерти было 1-2 месяца, были братом и сестрой, сообщает The Hill. Но новое исследование показало, что разница в возрасте между ними превышает 15 тысяч лет.

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Спарта погибла около 28 тысяч лет назад, а детеныш мужского пола, Борис, – более 44 тысяч лет назад. Благодаря вечной мерзлоте мех Спарты не был поврежден, также, как и ее зубы, кожа, мягкие ткани и органы.

"Спарта, вероятно, – наиболее хорошо сохранившееся животное ледникового периода из когда-либо обнаруженных, и оно более или менее не повреждено, не считая несколько взъерошенной шерсти", – рассказал CNN автор исследования, профессор Лав Дален из Центре палеогенетики при Стокгольмском университете.

По словам ученого, у львенка "даже сохранились усы". "Он принадлежал к виду крупных хищников, вымершему более десяти тысяч лет назад", – сказал он в интервью The Hill.

Другой детеныш, Борис, был поврежден, но в целом также сохранился неплохо.

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