В космосе нашли удивительный гигантский объект: какую тайну скрывает

Вселенная скрывает много тайн, и человечество пока не в состоянии их постичь. Странные рисунки на поверхностях других планет, противоречащие законам физики взрывы, ненайденная планета Х – перечень загадок действительно неисчерпаем.

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Недавно астрономы обнаружили в космосе гигантское облако, вращающееся вокруг темного объекта. Первые результаты исследования опубликовали в The Astrophysical Journal.

Так называемый гигантский головастик они описали, как "изолированное, своеобразное компактное облако".

О том, вокруг какого объекта вращается причудливое облако газа до сих пор идут дискуссии. Само облако имеет гигантские размеры и внешним видом напоминает головастика.

Ученые озвучили ряд теорий. Согласно одной, темный объект является черной дырой. Ее размеры могут действительно поражать. Исследователи из Японии во главе с Миюки Канеко из Университета Кейо считают, что вероятная черная дыра в сто тысяч раз больше Солнца.

Объяснений уникальной формы облака пока не нашли. До сих пор нет точных данных, сколько черных дыр существует в нашей галактике. Но если теория о "головастике" подтвердится, в Млечном пути появится еще одна.

Гигантское облако находится в созвездии Стрельца, примерно в 27 тысячах световых лет от Земли.

Кстати, некоторые учёные считают, что черная дыра медленно поглощает нашу галактику, но пока Земля защищена от ее влияния.

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