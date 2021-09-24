В Испании изобретатель сделал протез для ребенка из деталей конструктора LEGO. Видео

В Испании изобретатель Дэвид Агилар создал из конструктора LEGO протез руки для 8-летнего ребенка, у которого нет конечностей. Сам же Агилар страдает синдромом Поланда и родился без правого предплечья.

Как пишет Interesting Engineering, Агилар рассказал, что в детстве над ним издевались из-за его врожденного порока. Однако это только придавало ему сил. Он начал конструировать свой первый протез руки из кубиков LEGO в еще в девятилетнем возрасте. Рабочий образец он создал уже 2017 году, когда ему было 18 лет.

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Он назвал механический протез MK-I в честь костюма Mark-1 героя комиксов Железного человека. Протез сделан из конструктора LEGO, который позволяет собрать модель вертолета. Первый протез руки имел локтевой сустав и застежку, чтобы подбирать предметы, с которыми пользователь мог работать, сгибая локоть. Позже он модернизировал устройство, чтобы иметь возможность управлять "пальцами" с помощью движений руки.

С Агиларом связалась семья мальчика Бекнура, который родился без конечностей. Для ребенка Агилар придумал протезы, которые назвал MK-Beknur и eMK-Beknur. Один из них можно может использовать один для подбора предметов, а другой – для использования планшета. На постройку обоих протезов ему обошлось в 18 долларов.

Синдром Поланда – это редкий врожденный синдром, который характеризуется частичным или полным односторонним отсутствием большой грудной мышцы и врожденным пороком развития кисти со стороны поражения грудной клетки.

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