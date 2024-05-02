В более чем 200 книгах XIX века обнаружили токсичные химикаты: как распознать 'смертельные' издания

Старые книги XIX века имели зеленые переплеты с тревожным содержанием мышьяка, которые издатели стали использовать вместо кожаных, чтобы удешевить стоимость издания. Среди названий книг, изданных в середине 1800-х годов, были "Полное собрание поэтических произведений Уильяма Каупера, эсквайра" (1845), "Колокол Свободы" (1856) и "Зимний венок из летних цветов" (1855).

Исследователи из Делаверского университета также идентифицировали красные и желтые переплеты, содержащие ртуть и свинец, используя рентгеновские лучи для проверки химических соединений. Сейчас ученые предупреждают общественность следить за книгами с обложками этих цветов, говоря, что воздействие может повлечь за собой проблемы с дыханием, поражение и рак. Об этом сообщает DailyMail.

Издатели викторианской эпохи начали массовый выпуск книг в начале 1800-х годов, но это было достаточно дорого, поскольку книги исторически создавались с кожаными обложками. Поэтому они начали создавать книжные обложки, содержащие зеленый краситель, поскольку это была более дешевая альтернатива коже, но они не знали, что мышьяк, используемый для изготовления красителя, может быть смертельным.

Эти книги все еще есть в библиотеках сегодня, находясь среди кучи томов учреждений по всему миру, и когда каждую обнаруживают, ее помещают в карантинную среду для дальнейшего анализа.

На прошлой неделе Национальная библиотека Франции изъяла четыре своих книги с изумрудно-зелеными обложками, которые, возможно, содержат мышьяк, и хотя они, вероятно, нанесут лишь незначительный вред, библиотека проводит тесты, прежде чем рассматривать возможность возвращения их на полки.

"Мы поместили эти работы на карантин, и внешняя лаборатория проанализирует их, чтобы оценить, сколько мышьяка содержится в каждом томе", – сообщили The Guardian в библиотеке.

Воздействие мышьяка связывают с усилением респираторных симптомов, плохой работой легких и хроническими заболеваниями, но длительное влияние может привести к повреждению кожи и раку.

Впервые мышьяк в обложке обнаружила Мелисса Тедоне, консерватор из музея Винтертур в Делавере, когда ремонтировала корешок книги, а зеленый пигмент начал отслаиваться от поверхности, сообщает CBC Radio.

Обложку книги проверили с помощью рентгеновской флуоресценции и спектроскопии комбинационного рассеяния, используемой для исследования химических соединений, и подтвердили, что краситель содержит мышьяк.

"Мы вроде бы идем таким путем, ища все токсичные компоненты, которые могут содержаться в книжной ткани. Но мы также пытаемся задокументировать все переплеты книг ХІХ века массового производства, которые могут включать в себя любой вид мышьяка" – сказала она.

Исследователи начали проект Poison Book в 2019 году, когда протестировали сотни обложек на наличие тяжелых металлов, в том числе свинца, мышьяка и хрома.

Они также обнаружили, что книги, давленные красной краской, содержат киноварь, минерал, также известный как сульфид ртути, занимающий высокое место в списке токсичных веществ Центра по контролю и профилактике заболеваний. Краситель можно найти в смеси с мраморными узорами, которые появляются на обложках старых книг, или в виде одного алого цвета, насчитывающего тысячи лет назад, и может привести к отравлению ртутью, и, как следствие, возможны неврологические заболевания и повреждения почек, а также проблемы с дыханием.

Желтые обложки книг также содержат следы хромата свинца, токсичного в больших количествах. Однако желтый краситель не вызывает такого беспокойства у ученых, как красные или зеленые книги.

Люди, работающие в библиотеках или имеющие дома книги с мышьяком, должны принять меры, чтобы защитить себя от химического вещества, одевая перчатки во время работы с книгой и моя руки сразу после этого. А также поместить книги в пластиковую обложку, чтобы предотвратить отслаивание токсинов из нее.

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