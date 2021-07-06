В Арктике стремительно тает последнее пристанище белых медведей

Ученые бьют тревогу, что из-за глобального потепления быстро тает "последний ледяной район" Арктики, где обитают белые медведи. Этот регион расположен к северу от Канады и Гренландии.

Как сообщает Financial Express, из-за изменения климата морской лед уже несколько лет истончается. По прогнозу National Geographic, летний лед в Арктике полностью исчезнет к 2040 году. И лишь "последний ледяной район" должен был стать местом, способным противостоять изменению климата и глобальному потеплению. Однако новые прогнозы ученых говорят об обратном.

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Отмечается, что этот ледяной регион тюлени используют для создания берлог для своих потомков, а белые медведи используют ее для охоты на тюленей. Поверхность льда также используется моржами для кормления.

Но сейчас лед недостаточно прочен, чтобы выдержать вес белых медведей, что вынуждает их совершать энергозатратные заплывы и затрудняет ловлю добычи. Также из-за голода медведи приходят в населенные пункты в поисках пищи.

Еще одна проблема ученых заключается в том, что таяние морского льда влияет на основное океанское течение в Арктике – круговорот Бофорта. Известно, что пресная вода менее плотная, чем соленая морская вода. Поэтому внезапный приток пресной воды из Северного Ледовитого океана в северную часть Атлантического океана может изменить силу течения. В итоге сила, толкающая воду вниз по восточному побережью континентальной Северной Америки, будет уменьшена, что приведет к смещению меньшего объема более теплых тропических вод из экваториальных регионов в сторону Западной Европы, передает ВВС.

Ученые считают, что уменьшение количества теплых вод в направлении Западной Европы приведет к более низким температурам в регионе. Это, в свою очередь, также повлияет на погодные условия в глобальной климатической системе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые рассказали, что планету к 2100 году ждет наводнение, которое может обернуться катастрофой для человечества.