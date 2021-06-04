Ученые заявили о первой в истории полной расшифровке генома человека
Международная группа ученых Telomere-to-Telomere (T2T) Consortium впервые полностью расшифровала геном человека. Так, исследователи заявили, что получили информацию о 8% наследственного материала, которые ранее не были изучены.
Как передает ZME Science, в T2T Consortium завершили создание первой действительно полной последовательности 3,055 млрд пар оснований генома человека. Отметим, что статья ученых о выводах их работы еще проходит стадию рецензирования.
Геном представляет собой сумму всех последовательностей ДНК и митохондриальной ДНК (мтДНК) в клетке. Там содержатся все необходимые для выживания и размножения "инструкции", которые состоят из строительных блоков или пар оснований (G, A, T и C). Их порядок кодирует биологическую информацию.
Как указали исследователи проекта "Геном человека" (HGP), они применили разработанный самостоятельно метод секвенирования. Его группа представила еще в 2003 году после 13 лет экспериментов (финансирование которых составило 3 млрд долларов), что стало прорывом в науке и привело к революции в геномике.
Однако тогда геном так и не смогли прочитать на 100% из-за технологических ограничений.
Технология секвенирования заключается в том, что она не режет ДНК на мелкие кусочки, нарушая ее, а сканирует специальным лазером, пропуская через наноскопическое отверстие, в результате чего получается длинная последовательность. Такой метод отличается более высокой точностью.
Пока ученые ожидают экспертную оценку и одобрение их работы. В случае положительного ответа это открытие ознаменует собой новую эру в геномике, а исследователи продолжат изучать наследственный материал человека.
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