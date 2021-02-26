Ученые рассказали об общем предке спутников Марса

Спутники Марса Фобос и Деймос могут быть частью более крупного космического тела, что в прошлом из-за столкновения разрушилось на орбите планеты.

Такую теорию выдвинули планетологи, изучив модели эволюции орбит спутников, пишет Nature.

Ученые составили компьютерную модель движения спутников и выяснили, что около от 1 до 2,7 миллиардов лет назад орбиты Фобоса и Деймоса пересекались. Это говорит о том, что они могли быть частью более крупного космического тела, что находилось на околомарсианской орбите. При этом объект в прошлом столкнулся с другим объектом и разлетелся на меньшие фрагменты.

По мнению исследователей, Деймос остался около своего места "рождения", а Фобос под действием приливных сил стал снижать свою орбиту.

На сегодня установлено, что Деймос медленно удаляется от Марса, а Фобос будет продолжать двигаться по спиральной траектории к планете и либо столкнется с ней, либо будет разрушен приливными силами.

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