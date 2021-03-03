Ученые предупредили, что большая часть жизни на Земле может быть уничтожена

Через миллиард лет большая часть жизни на Земле будет уничтожена из-за резкого падения уровня кислорода.

Как пишет Daily Mail, исследователи из Японии и США смоделировали, как атмосфера нашей планеты будет изменяться в свете различных биологических, климатических и геологических процессов.

Они обнаружили, что повышение яркости солнечного света повлияет на температуру поверхности Земли и фотосинтез.

Это приведет к быстрой деоксигенации (удалению кислорода) атмосферы примерно через миллиард лет.

Атмосфера вернется к непригодному для жизни, богатому на метан виду, напоминающему раннюю Землю.

Эта произойдет еще до наступления так называемых влажных парниковых условий, при которых вода будет безвозвратно утекать из атмосферы планеты.

Полученные данные свидетельствуют о том, что атмосферный кислород не является постоянным элементом обитаемых планет, что имеет значение для наших поисков жизни в других мирах.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 марта около Земли пронесется большой астероид 99942 Apophis 2004MN4. По данным ученым, его диаметр до 370 метров и вес около 280 миллионов тонн.