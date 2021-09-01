Ученые обнаружили в кодексе ацтеков древнейшие письменные свидетельства землетрясений. Фото

Ученые сообщили, что нашли документ ацтеков, где были описаны землетрясения в Северной и Южной Америках. Кодекс Теллериано-Ременсис был создан в Мексике в ХVІ веке.

В документе упоминаются фиксации подземных толчков в регионе доиспанского периода, передает Seismological Research Letters. Ученые сообщили, что в Кодексе есть упоминания землетрясений, что случились между 1460 и 1542 годами.

Так, в документе есть описания землетрясение 1496 года, которое "потрясло три горы в провинции Сочитепек, вдоль побережья и вызвало оползни в районе, населенном людьми Йопе". Сейсмологи сказали, что подземные толчки были очень сильными, магнитудой 8 и более.

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Исследователи указали, что по пиктограммам сложно определить точное место катастроф, степень повреждений и количество жертв. Однако это доказывает первый письменный факт, где есть "сейсмическая история" Америки.

"Землетрясения имели важное значение для коренных жителей современной Мексики с точки зрения космологии", – пояснили ученые.

Историки сказали, что древние цивилизации, такие как ацтеки, полагали что Вселенная это цикличный природный механизм, в котором последовательно сменялись эпохи. У каждой такой эры было собственное Солнце, а процесс смены эпох происходил с различными природными катастрофами: наводнение, землетрясения, пожары и прочее.

Кодекс Теллериано-Ременсис создали специальные писцы которых называли tlacuilos, что означает "те, кто пишет картины". Документ написан с помощью доиспанской системы символов на европейской бумаге. Например, слово землетрясения в документе обозначено как "тлаоллин".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мексике в древней пещере майя ученые нашли таинственные раскрашенные отпечатки рук.