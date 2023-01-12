Ученые обнаружили еще одну планету, на которой может существовать жизнь: меньше Земли всего на 5%

Ученые совершили невероятное открытие, обнаружив потенциально пригодную для жизни планету. Она по размеру подобна Земле и вращается вокруг маленькой звезды примерно в 100 световых годах от нас.

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Об открытии новой планеты официально объявили на заседании Американского астрономического общества. Ее назвали TOI 700 e. Детали сообщает издание СNN.

Что известно о новой планете

TOI 700 e обнаружили с помощью спутника NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite или миссии TESS.

Она лишь на 5% меньше Земли. Ученые предполагают, что планета имеет каменистую поверхность и, учитывая расстояние от звезды M TOI 700, на ней даже может быть вода в жидком состоянии. Карликовые звезды, подобные M TOI 700, являются обычным явлением в космосе. В последние годы рядом с ними были замечены экзопланеты.

Стоит отметить, что TOI 700 e – это уже четвертая планета, обнаруженная на орбите карликовой звезды M TOI 700.

В 2020 году была открыта планета TOI 700 d, которая также очень похожа на Землю. Ученые говорят, что по всем данным, обе планеты могли когда-нибудь быть пригодными для жизни.

"Это делает систему TOI 700 захватывающей перспективой для дополнительного наблюдения. Планета e примерно на 10% меньше планеты d. Наблюдения TESS помогают нам находить все меньшие и меньшие миры", - отметила ведущий автор исследования Эмили Гилберт, докторант Лаборатории реактивного движения NASA в Пасадене, Калифорния.

Планета TOI 700 b составляет 90% размера Земли и совершает один быстрый оборот вокруг звезды каждые 10 земных дней.

Есть еще планета TOI 700 c. Имея размеры, в 2,5 раз превышающие Землю, она совершает один оборот вокруг звезды каждые 16 дней.

Две экзопланеты с кодовыми названиями d и e находятся на большем расстоянии от звезды. Они имеют более длинные орбиты в 37 и 28 дней.

Именно между планетами с и d расположено новое открытое небесное тело.

Миссия TESS была запущена в 2018 году для наблюдения за большими участками ночного неба и отслеживания изменений в сиянии самых ярких звезд. Ученые уверены, что впереди новые увлекательные открытия, которые даже могут изменить наше представление о Вселенной.

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