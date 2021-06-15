Ученые назвали дату, когда астероид размером с футбольное поле может приблизиться к Земле

Астероид 2021 GM4 размером длиннее футбольного поля максимально приблизится к Земле 1 июля. В этот момент он будет в 12 раз дальше, чем расстояние Луны от Земли.

Как отметили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA), этот астероид не представляет угрозы для Земли, сообщает Express. Однако, он был зарегистрирован как "потенциально опасный".

По данным агентства, астероид 2021 GM4 – это Голиаф из околоземных астероидов, его длина составляет 150 метров, что делает его намного длиннее, чем большое футбольное поле (120 метров). Анализ, проведенный NASA, показывает, что астероид в настоящее время путешествует по Солнечной системе со скоростью 6,3 км/с, или 22 680 км/ч.

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Отмечается, что термин "потенциально опасный" не означает, что астероид представляет непосредственную угрозу для Земли. Скорее, где-то в будущем солнечной системы астероид может столкнуться с Землей.

Есть несколько неизвестных факторов, которые могут повлиять на будущий путь астероида, включая гравитационное притяжение других небесных тел Солнечной системы.

В NASA заявили: "Иногда на орбитальные траектории астероидов влияет гравитационное притяжение планет, что приводит к изменению их траектории".

Напомним, в мае 2021 года к Земле приблизился огромный астероид под названием 2001 FO32, длина которого составляла 1024 метров. В NASA его также отнесли к категории "потенциально опасный". Астероид пролетел мимо Земли на расстоянии более 2 млн км, что в пять раз больше расстояния между нашей планетой и Луной.

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