Ученые назвали дату, когда астероид размером с футбольное поле может приблизиться к Земле
Астероид 2021 GM4 размером длиннее футбольного поля максимально приблизится к Земле 1 июля. В этот момент он будет в 12 раз дальше, чем расстояние Луны от Земли.
Как отметили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA), этот астероид не представляет угрозы для Земли, сообщает Express. Однако, он был зарегистрирован как "потенциально опасный".
По данным агентства, астероид 2021 GM4 – это Голиаф из околоземных астероидов, его длина составляет 150 метров, что делает его намного длиннее, чем большое футбольное поле (120 метров). Анализ, проведенный NASA, показывает, что астероид в настоящее время путешествует по Солнечной системе со скоростью 6,3 км/с, или 22 680 км/ч.
Отмечается, что термин "потенциально опасный" не означает, что астероид представляет непосредственную угрозу для Земли. Скорее, где-то в будущем солнечной системы астероид может столкнуться с Землей.
Есть несколько неизвестных факторов, которые могут повлиять на будущий путь астероида, включая гравитационное притяжение других небесных тел Солнечной системы.
В NASA заявили: "Иногда на орбитальные траектории астероидов влияет гравитационное притяжение планет, что приводит к изменению их траектории".
Напомним, в мае 2021 года к Земле приблизился огромный астероид под названием 2001 FO32, длина которого составляла 1024 метров. В NASA его также отнесли к категории "потенциально опасный". Астероид пролетел мимо Земли на расстоянии более 2 млн км, что в пять раз больше расстояния между нашей планетой и Луной.
Как сообщал OBOZREVATEL:
также 6 марта около Земли пронесся большой астероид 99942 Apophis 2004MN4 диаметром до 370 метров и весом около 280 миллионов тонн. Расстояние между "Апофисем" и Землей составило 16 млн километров.
В феврале 2021 года мимо Земли пролетел астероид под названием 2021 CO длиной 32 метра. Астероид приблизился к нашей планете на расстоянии ближе, чем находится Луна.