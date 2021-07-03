Ученые нашли причину вымирания мамонтов и мастодонтов 2,4 млн лет назад

Мамонты и мастодонты вымерли из-за изменения климата в конце последнего ледникового периода, а не из-за чрезмерной охоты со стороны людей. Однако к исчезновению некоторых видов таки были причастны ранние охотники.

Как сообщает Daily Mail, ссылаясь на исследование, опубликованное в журнале Nature Ecology&Evolution, риск вымирания этих животных достиг пика примерно 2,4 миллиона, 160 тыс. и 75 тыс. лет назад для Африки, Евразии и Америки, соответственно. Однако эти сроки не соответствуют распространению ранних людей и их возможностям по охоте на мега-травоядных с помощью древнего каменного оружия (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

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При этом ученые Бристольского университета утверждают, что уже 10 тыс. лет назад некоторые виды хоботных таки могли исчезнуть вследствии охоты людей. По словам соавтора исследования доктора Чжана Ханвена, они не предвидели такого результата, однако новые данные опровергают утверждения о роли архаичных людей, которые начали охотиться на крупную дичь около 1,5 млн лет назад, в вымирании мамонтов. Исчезновение хоботных в Африке началось задолго до этого, а пик пришелся примерно на 2,4 миллиона лет назад.

Хотя сегодня слоны обитают только в трех исчезающих видах в африканских и азиатских тропиках, они являются выжившими из когда-то гораздо более разнообразной и широко распространенной группы гигантских травоядных животных, известных как хоботные, в которую также входят ныне вымершие мастодонты, стегодонты и деинотеры.

Международная группа палеонтологов из университетов Алькалы, Бристоля и Хельсинки проанализировала, как 185 различных видов этих животных адаптировались в течение 60 миллионов лет эволюции, которая началась в Северной Африке.

"Примечательно, что за 30 миллионов лет, всю первую половину эволюции хоботных, развились только две из восьми групп. Большинство же были невзрачными травоядными, размером от мопса до кабана", – рассказал доктор Ханвен.

Изменения начались, когда Афро-Аравийская плита столкнулась с Евразийским континентом и эти животные через Аравию начали мигрировать к новым местообитаниям в Евразию, а затем в Северную Америку через Берингов мост.

Ученые отмечают, что нарушения среды обитания были неумолимыми, относились к меняющемуся глобальному климату, постоянно предлагая новые адаптивные решения, в то время как хоботные которые не успевали за ними, были буквально брошены умирать.

"Когда-то очень разнообразные и широко распространенные мастодонты в Америке в конечном итоге сократились до менее чем нескольких видов, включая известного американского мастодонта ледникового периода", – сказано в исследовании.

Три миллиона лет назад слоны и стегодоны Африки и Восточной Азии, казалось, одержали победу в этом эволюционном буме. Однако экологические нарушения, связанные с приближающимся ледниковым периодом, сильно ударили по ним, и выжившие виды были вынуждены адаптироваться к новым, более суровым местам обитания. Что, впрочем, не спасло эти виды от вымирания.

Самым ярким примером был шерстистый мамонт с густой лохматой шерстью и большими бивнями, служившими для поиска растительности, покрытой толстым снегом. Это одно из наиболее изученных доисторических животных, известных науке, потому что их останки часто не окаменели, а заморожены и сохранены. От них примерно 2,5-5,6 миллиона лет назад произошли азиатские слоны.

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