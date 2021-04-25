Тираннозавр оказался медленнее, чем считалось, и ходил со скоростью человека – ученые

Новые расчеты ученых из Нидерландов показали, что тираннозавр был более медленным, чем считалось ранее.

Скорость его ходьбы составляла около 4,5 километра в час – с такой скоростью ходит человек и многие животные. Об этом пишет CNN, ссылаясь на исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Royal Society Open Science.

Как отмечается, более ранние оценки ученых не полностью учитывали роль хвоста тираннозавра, который составлял более половины его длины.

В ходе новой работы исследователи рассчитали ритм шага на основе компьютерной модели хвоста, основанной на взрослой 12-метровой окаменелости тираннозавра.

Понимание того, как передвигался хищник, может помочь палеонтологам лучше понять поведение динозавров и древние экосистемы, говорится в статье.

Ранее ученые предполагали, что тираннозавр может развивать максимальную скорость от 20 до 29 километров в час.

"Интересно то, что наш новый метод показывает более медленную скорость ходьбы тираннозавра, чем другие методы, но скорость, которую мы находим, ближе к скорости многих животных, живущих сегодня", – сказал ведущий автор исследования, аспирант Амстердамского свободного университета Паша ван Бийлерт.

Отметим, что исследование ученых делает комичной одну из сцен знаменитого "Парка Юрского периода" Стивена Спилберга, в которой герои чудом сумели сбежать от тиранозавра на автомобиле.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые нашли в Китае окаменелость матери-динозавра с отвисшей челюстью, высиживающей яйца. Некоторые из них были на грани вылупления и содержат окаменелые эмбрионы.