Таинственное орудие труда возрастом 2000 лет оказалось секс-игрушкой. Фото

Странное орудие труда, найденное в 1992 году и каталогизированное как инструмент для штопания, оказалось секс-игрушкой времен Римской империи. Ученые признались, что им пришлось провести много интересных дискуссий, чтобы понять истинную суть находки.

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Подробности о находке, а также о том, как она могла использоваться тысячи лет назад, ученые рассказали в журнале Antiquity. Археологи считают, что это, вероятно, единственный известный римский фаллоимитатор в натуральную величину.

Секс-игрушка была найдена в римском форте Виндоланда в графстве Нортамберленде на северо-востоке Англии в 1992 году. Фаллос был найден в канаве вместе с обувью и аксессуарами для одежды, а также обрезками кожи и обработанным рогом. Поэтому те, кто каталогизировал находки по тем или иным причинам указали его как штопальный инструмент.

"Должен признаться – часть меня убеждена, что это, очевидно, пенис. Я не знаю, кто внес его в каталог. Возможно, кому-то это было неудобно, или он не думал, что римляне могли заниматься такими глупостями", – заявил старший преподаватель археологии Университета Ньюкасла Роб Коллинз.

При этом двух- и трехмерные изображения фаллосов были широко распространены в римском мире. Их изображали на мозаиках и фресках или в качестве украшения для горшков и даже использовали в качестве подвесок на шею.

Однако найденный в форте фаллос – это уникальная археологическая находка по нескольким причинам. В том числе и потому, что фаллос выполнен в натуральную длину и имеет 16 сантиметров. Ученые даже предполагают, что он мог быть и больше, но поскольку был изготовлен из дерева, подвергся усадке и деформации за долгие годы в земле.

"Уникальность находки состоит в том, что это не маленький, миниатюрный фаллос. Он в натуральную величину. Это тоже важно, потому что дерево обычно не выживает... мы не смогли найти никаких параллелей", – сказал Коллинз.

Он признался, что ученым пришлось изрядно напрячь мозги, чтобы подумать над тем, какое еще такая вырезанная фигура из дерева могла иметь применение, кроме самого очевидного.

"У нас были очень интересные дискуссии", – цитирует исследователя The Guardian.

Ученые предполагают, что если 2000-летняя находка не использовалась как сексуальное орудие, то могла быть толкушкой в форме эрегированного пениса или элементом статуи, к которому люди прикасались на удачу.

Древние фаллические предметы часто использовались для отпугивания зла. Анализ же находки показал, что она имеет заметно сглаженные концы, что указывает на то, что ее использовали для чего-то в течение определенного периода времени.

В целом же команда исследователей составила три теории возможного использования фаллоса.

Одна из теорий состоит в том, что его использовали в сексуальных целях. Это может означать, что это была секс-игрушка, хотя, как замечает Коллинз, здесь нужна осторожность.

"Они не всегда использовались для удовольствия… они могут быть орудием пыток, поэтому я очень осторожно использую термин "секс-игрушка". Надеюсь, именно для этого она и использовалась. Это наиболее увлекательная и интригующая возможность", – сказал исследователь.

Коллинз отметил, что если эта теория верна, "это будет первый римский фаллоимитатор, найденный в археологии".

Мы знаем из греческой и римской поэзии, греческого и римского искусства, что они использовали фаллоимитаторы. Но мы не нашли ни одного археологического примера, что само по себе интригующего. Если это именно он, и его нашли здесь, на северной окраине империи, а не в богатом сердце римской Италии... это просто поражает", – восторженно рассказывает Коллинз.

Согласно другой теории, фаллос мог использоваться как толкушка, либо в кулинарных целях, либо для измельчения косметических или лекарственных ингредиентов. Его размер сделал бы его удобным в использовании, а форма предоставила бы пище или ингредиентам магические свойства.

Третий вариант состоит в том, что она должна была вставляться в статую, к которой прохожие прикасались на счастье, чтобы впитать или активировать защиту от несчастья – что было распространенным явлением в Римской империи.

Однако в этом случае речь шла бы о статуе, которая должна была находиться на улице, а деревянный фаллос обнаружили в помещении. И его состояние свидетельствует о том, что он не находился в открытом положении на улице долгое время.

Исследователи надеются, что подобные находки смогут быть обнаружены в уже существующих коллекциях времен Римской империи, где могли быть также ошибочно каталогизированы.

Сейчас же найденная секс-игрушка выставлена на обозрение в музее форта Виндоланд.

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