Стирает все на пепел: может ли на Землю упасть астероид, подобный тому, что убил динозавров

Эпоху динозавров завершил большой взрыв, произошедший после столкновения с астероидом. По крайней мере, именно такого мнения придерживаются ученые. Случилось это примерно 66 миллионов лет назад, а последствия привели к гибели трех из четырех видов растений и животных во всем мире, положив конец доминированию динозавров.

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Согласно летописи окаменелостей, момент большого взрыва отражается содержанием четкого слоя осадочных пород, называемого пределом мела и палеогена (K–Pg). Издание Science Alert рассказало, может ли на Землю упасть астероид, подобный тому, что убил динозавров.

Осадочные породы очень тонкие, однако даже несколько сантиметров могут вместить информацию о десятках тысяч лет. В течение десятилетий палеонтологи предполагали, что потеря видов динозавров была относительно постепенной, однако сейчас почти одностайны касаемо теории взрыва. Вероятно, большой астероид врезался в Землю примерно 66 миллионов лет назад, и время этого удара совпало с монументальным событием вымирания.

Ударная волна после падения была действительно невероятной силы, а пелена дыма и космических остатков в атмосфере привела к серьезным изменениям климата. Это все повлекло за собой разрушение пищевых цепей и, в конце концов, массовую гибель почти всех существовавших тогда видов.

По словам ученых, химические сигнатуры глобальной массы блокировавших солнечный свет частиц подтверждают вероятность планетарной зимы. Есть даже признаки резкой смены химического состава океана, то есть вымирание происходило не только на суше, но и в воде.

Имея представление о том, какие глобальные перемены угрожают планете после столкновения с небесными телами, астрономы постоянно мониторят околоземные астероиды. Ученые успокаивают: ныне человечеству пока не грозит большой взрыв вроде того, что убил динозавров. Однако исключать такую возможность, конечно же, нельзя.

"Если мы не можем использовать технологию для избежания удара, нам придется подготовиться к определенным экологическим последствиям", – подчеркивают астрономы.

В одном ученые единодушны: уже ослабленная экосистема планеты не переживет сильного удара астероида.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что согласно открытию, каждый человек имеет вирус эпохи динозавров.

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