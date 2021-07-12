США может накрыть мегаземлетрясение и цунами: ученые опасаются множества смертей

В глубинах Тихого океана может произойти мегаземлетрясение, и последующее за ним цунами, которое может уничтожить часть Канады и США. Всему причиной станет сильный сдвиг тектонических плит.

Ученые отметили, что многие года зона тектонических разломов Каскадия (площадь 1300 км) создавала сильные подземные толчки, которые охватывали США. Однако за долгое время не было зарегистрировано новых землетрясений, что насторожило исследователей, передает Science.

По мнению экспертов, в тектонических плитах нарастает давление, которое никуда не освобождается. Была организована экспедиция на судне Marcus G. Langseth, что в течение двух месяцев самостоятельно генерировало миниземлетрясения. Корабль посылал волны к океанической коре и с помощью гидрофонов отслеживал "ответ" – звуки, отражающиеся от самых глубоких участков Каскадии.

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Исследование показало, что есть вероятность нового мегаземлетрясения, которое поднимет волну высотой до 30 метров и обрушится на США и Канаду. В таком случае количество жертв может достигать нескольких тысяч человек. В последний раз такое мощное землетрясение произошло в 1700 году, когда цунами обрушилось на берег Японии.

Сейчас же ученые полагают, что удастся избежать катастрофы, ведь мощные землетрясения последних десяти тысяч лет постепенно ослабляют плиты в этой зоне, и есть шанс на более благоприятный исход. Ученые надеются, что Каскадия распадется на мелкие части, которые даже в случае столкновений друг с другом не смогут привести к масштабным катастрофам.

Как сообщал OBOZREVATEL, названы места в Украине, где могут произойти землетрясения.