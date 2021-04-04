Шесть бокалов красного вина в неделю могут снизить риск катаракты – исследование

Употребление шести с половиной бокалов красного вина в неделю способно снизить риск развития катаракты и хирургической операции.

К такому выводу пришли ученые из офтальмологической клиники Мурфилдс в Лондоне и Института офтальмологии Университетского колледжа Лондона, которые изучили данные истории болезни и образа жизни более 492 тысяч человек, сообщает The Guardian.

Так, в частности, ученые выяснили, что у людей, употребляющие умеренное количество красного вина, вероятность удаления катаракты на 23% ниже, чем у тех, кто не употребляет алкоголя.

Исследователи предполагают, что это может быть связано с антиоксидантами, которые содержатся в красном вине.

В то же время авторы работы подчеркнули, что не обнаружили определенной причинно-следственной связи употребления красного вина и снижения риска катаракты.

Более того, Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) называет употребление алкоголя одним из факторов риска катаракты наряду с курением, диабетом и наследственностью.

А доктор Сэди Бонифас, руководитель исследовательского центра Института исследований алкоголя, поставила под сомнение данные исследования. По ее словам, они могут представлять искаженную картину состояния здоровья нации, так как многие добровольцы были здоровы.

Ежегодно в Англии проводится 450 тысяч операций по удалению катаракты – это наиболее распространенное хирургическое вмешательство в стране.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые провели исследование, определившее, когда алкоголь является наиболее опасным в жизни человека.