Ракета-носитель Firefly Alpha заняла место на пусковом стенде

Ракета-носитель Alpha американской компании Firefly Aerospace, основателем и владельцем которой является украинский бизнесмен Макс Поляков, заняла свое место на пусковом стенде базы ВВС США Ванденберг, откуда она отправится в дебютный полет.

Ракету Firefly Alpha установили на стартовой площадке 12 апреля, в годовщину первого полета человека в космос. В последующие несколько недель ей предстоит пройти финальные предполетные тесты.

“Четыре года… и 10 минут”, – так прокомментировал процесс подъема ракеты на стартовый стенд Макс Поляков на своей странице в Facebook.

Полезным грузом для дебютного запуска Firefly Alpha стали некоммерческие проекты ведущих университетов мира, а также социальные проекты, которые были собраны по программе D.R.E.A.M. по инициативе Макса Полякова. В числе таких грузов на орбиту Земли отправятся тестовая двигательная установка SETS, аппарат для сбора и утилизации космического мусора от университета Пердью и рисунки победителей детского художественного конкурса.

Дебютный полет ракеты Firefly Alpha даст инженерам все необходимые данные о состоянии ракеты во время полета и станет для Макса Полякова очередным шагом в построении вертикально интегрированной космической экосистемы.

Про Firefly Aerospace

Firefly Aerospace – частная аэрокосмическая компания, которая предоставляет космические транспортные услуги – от низкой околоземной орбиты и до Луны – создавая надежный, недорогой и быстрый доступ в космос. Firefly предлагает запуск, перемещения в космосе и посадку на поверхность Луны с помощью своих платформ Alpha, Beta, SUV и Blue Ghost.

Про Макса Полякова

Макс Поляков, международный предприниматель в сфере космических технологий и IT, экономист, общественный деятель, инвестор и филантроп, является последователем теории ноосферы Вернадского и основателем фонда Noosphere Ventures.