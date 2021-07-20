Правда и ложь о высадке на Луну: почему теориям заговора не стоит верить

Ровно 52 года назад, 20 июля 1969 года, на Луну впервые в истории ступила нога человека. Этим человеком стал Нил Армстронг, командир космического корабля США "Аполлон-11". Полет на Луну стал большим достижением для Америки, которая на тот момент сильно отставала от СССР в космической гонке.

С тех пор на спутнике Земли побывали только 12 астронавтов США – именно по этой причине в настоящее время так популярны разнообразные теории заговора: якобы американцы никогда не были на Луне, а фото и видео их высадки – не более, чем постановка властей с участием NASA и Голливуда. OBOZREVATEL публикует основные аргументы апологетов этой версии и объясняет, почему их нельзя воспринимать всерьез.

Видео дня

Часть конспирологов утверждают, что Солнце может быть единственным возможным источником света на фото с Луны. То есть, все, на что падает тень, должно быть полностью черным. Однако на снимках американцев можно четко рассмотреть все, что находится в тени, – значит, за кадром скрыты искусственные источники света.

В действительности, Солнце на этих фото – не единственный источник света. Лучи звезды отражаются от поверхности земного спутника и рассеиваются в разные стороны, освещая объекты в тени. Чтобы убедиться в этом, попробуйте в яркий солнечный день на пляже повернуться лицом к своей тени.

Американский флаг США, который установил на Луне астронавт Базз Олдрин, на снимках развевается, будто на ветру. Однако на спутнике нет воздуха – значит, ветра быть не могло и кадры снимали на Земле.

Воздуха на Луне, и правда, нет, поэтому верхний край флага зафиксирован горизонтальным складным стержнем – иначе он бы просто обвис. После высадки механизм стержня немного заело, и растянуть ткань полностью не получилось – поэтому флаг не выглядит натянутым и на нем заметны складки. Из-за этого действительно может показаться, будто полотнище развевается.

Однако на оригинальном видео NASA хорошо видно, что флаг движется только тогда, когда к нему прикасаются астронавты и производят с ним какие-либо действия.

Так, хотя на Луне и нет воздуха, волн никто не отменял – поэтому каждое движение железного шеста передается ткани и заставляет ее колебаться.

При посадке модуль "Орел" якобы должен был оставить после себя кратер в сыпучей почве Луны, но на фото никаких следов приземления под кораблем не заметно. А пыль, поднявшаяся от удара, якобы должна была осесть на опорах модуля.

На самом деле, гравитация на Луне приблизительно в шесть раз меньше, чем, на Земле, – поэтому и эффект от удара в первом случае гораздо меньше. Перед самим приземлением модуль опускался со скоростью около 15 сантиметров в секунду, и посадка была настолько мягкой, что экипаж корабля даже не ощутил момента касания.

Что касается пыли, которую на нашей планете легко разносит потоками воздуха, на Луне из-за отсутствия атмосферы верхний слой почвы был потревожен лишь в тех местах, где его коснулись опоры или выхлопы двигателей – физически она не могла "осесть".

На фото и видео высадки американских астронавтов на Луну не видно звезд, хотя в отсутствие атмосферы они должны сиять ярче, чем на Земле. Отсюда делают вывод, что съемки проходили "в павильоне".

Однако причина беззвездного неба в этом случае – в короткой выдержке. Если бы она была дольше, звезды были бы видны хорошо – но тогда на снимке не были бы заметны сами астронавты.

Такой же эффект можно наблюдать на снимке МКС, который был сделан в 2011 году с корабля "Союз", отлетающего от станции, – небо на нем также выглядит совершенно беззвездным.

Образцы внеземной породы, которые астронавты США представили как доказательство своей высадки на Луну, якобы могут быть метеоритами, упавшими в Антарктике.

В Антарктике, в действительности, можно найти каменные осколки небольших размеров, отбитые от поверхности Луны астероидами, но их не так много. В то же время американские астронавты за шесть полетов привезли на Землю 382 кг образцов лунной породы.

Камни изучали ученые со всего мира, которые легко могли бы обнаружить подделку. Тем не менее они пришли к выводу, что грунт по составу соответствует образцам, найденным ранее в Антарктике. Однако при этом есть одно существенное отличие. Пролетая через плотные слои атмосферы, метеориты оплавляются от трения. Но на камнях, привезенных с Луны, таких следов нет – то есть, они не могли прилететь из космоса самостоятельно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в NASA заявили, что ряд оригинальных фото- и видеозаписей посадки на Луну корабля Apollo были утеряны. Технологии тех времен не позволяли зарезервировать пленки.