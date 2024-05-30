Древние египтяне пытались лечить рак: археологи исследовали 4000-летний череп и совершили феноменальное открытие

В новом исследовании эксперты проанализировали человеческий череп из Даквортской коллекции Кембриджского университета, датированный между 2686 и 2345 годами до нашей эры. Череп содержал следы обширной первичной опухоли, а также более 30 меньших метастатических поражений.

Исследователи обнаружили, что эти повреждения были оцеплены порезами, возможно сделанными с помощью острого предмета, такого как металлический инструмент. Это свидетельствует о том, что древние египтяне пытались провести операцию по лечению пациента, который, как полагают, был мужчиной в возрасте около 30 лет, пишет LiveScience.

Авторы исследования считают, что эти результаты, опубликованные в журнале Frontiers in Medicine, могут впоследствии изменить наше представление о том, когда началась современная медицина.

"То, что мы нашли, является первым доказательством хирургического вмешательства, напрямую связанного с раком. Отсюда начинается современная медицина", – объясняет соавтор исследования Эдгард Камарос Перес, палеопатолог из Университета Сантьяго-де-Компостела в Испании.

Команда также проанализировала череп 50-летней женщины, жившей между 664 и 343 годами до нашей эры. Ее череп также хранится в коллекции Дакворта Кембриджского университета. Как и на мужском черепе, у нее было большое поражение, указывавшее раком. Однако команда обнаружила, что на черепе у женщины также были еще два повреждения, вызванные травматическими повреждениями, такими как приступ с применением острого оружия.

Оба травматических поражения получили, что свидетельствует о том, что медицина в Древнем Египте была достаточно развитой, чтобы лечить ее травму, но не ее рак.

"Новые открытия свидетельствуют о том, что рак был "границей" в медицинских знаниях древних египтян - то, что они, возможно, пытались, но не смогли успешно лечить", - говорит Камарос Перес. Однако он признал, что без клинической истории пациентов ученые не могут составить полную картину рака, который они перенесли. В будущем команда хочет заглянуть еще дальше в прошлое, чтобы узнать больше о том, как люди боролись с раком тысячелетий.

"Если мы знаем, что более 4000 лет назад древние египтяне пытались понять рак на хирургическом уровне, мы абсолютно уверены, что это лишь начало чего-то, что началось много тысяч лет назад", – сказал Камарос Перес.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что ученые раскрыли тайну граффити в Помпеях с изображением гладиаторов. Эксперты полагают, что их рисовали 5-летние дети.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!