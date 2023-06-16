День на Земле был значительно короче: ученые обнаружили следы 'скучного миллиарда' лет

Люди, которым все время не хватает 24 часов в сутки для того, чтобы успеть все дела, вероятно, были бы еще более загруженными, если бы жили в древние времена, когда продолжительность дня была совсем другой. Новое исследование установило, что в древнейшие времена сутки на Земле продолжались всего 19 часов.

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Исследование, выявившее такой период, было опубликовано в журнале Nature Geoscience. На открытие ученых натолкнулось исследование "солнечных приливов".

Сейчас сутки на Земле продолжаются 24 часа. Именно столько времени нужно Солнцу, чтобы сделать оборот вокруг нашей планеты и вернуться в исходную точку. Луна вращается вокруг Земли за 27 дней, находясь на расстоянии около 384 тысяч км.

Но, как обнаружили ученые, почти миллиард лет подряд во время протерозойской эры – геологического периода докембрия, длившегося от 2,5 миллиарда лет до 541 миллиона лет назад, средняя продолжительность дня составляла около 19 часов. Такой период в истории Земли ученые называют "скучным миллиардом".

Это противоречит предыдущей теории о том, что продолжительность дня увеличивалась постепенную, поскольку в таком случае она не могла быть стабильна в течение миллиарда лет.

В то же время Луна вращалась значительно ближе к планете. В последние десятилетия геологи исследовали особый тип осадочных пород, содержащих сохраненные слои из приливных илистых равнин. Подсчитав количество осадочных слоев, вызванных колебаниями, они смогли определить, какова была продолжительность суток в предыдущие геологические периоды.

Но точность полученных таким образом данных вызвала споры, поэтому в новом исследовании ученые использовали другой метод оценки продолжительности дня, известный как циклостратиграфия.

Этот геологический метод изучает ритмические осадочные наслоения, описывающие, как изменения в эксцентриситете и наклоне орбиты Земли влияли на ее климат с течением времени.

Исследование позволило им установить, что продолжительность дня в прошлом могла оставаться постоянной в течение длительного периода времени, а не постепенно увеличиваться. Ключевым доказательством стали "солнечные атмосферные приливы", связанные с нагревом нашей атмосферы в течение дня.

Следы таких приливов также можно считать, как и следы приливов, вызванных гравитацией Луны.

Ученые объясняют, что чем больше следов "солнечных приливов" было обнаружено, тем быстрее в этот период было вращение Земли, а значит, день был короче.

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