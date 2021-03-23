Samsung Galaxy M31: смартфон с аккумулятором повышенной емкости

Что нужно идеальному смартфону? Большой и яркий экран, выносливый аккумулятор, три, а лучше четыре камеры, показательная производительность и обязательно NFC-чип. Перечисленные характеристики есть у Samsung Galaxy M31. Увесистым плюсом к ним добавляется цена среднего сегмента – немного больше 7000 грн.

Органичный дизайн

Внешний вид гаджета шаблонный. Смартфон не отличается от своих собратьев по М-серии. Крупный вытянутый корпус, пластиковая задняя панель, небольшая толщина. Корпус глянцевый и из-за этого немного скользит в руке, так что к телефону лучше сразу покупать чехол.

На задней панели – модуль основной камеры с четырьмя объективами и светодиодной вспышкой, а немного ниже сканер отпечатков пальцев. На лицевой – тонкие рамки и каплевидный вырез под фронтальную камеру. Купить Galaxy M31 можно в трех цветах – черном, глубоком синем и красном, приближенном к бордовому.

Простенький, но крупный дисплей

Экран выполнен по фирменной технологии Super AMOLED. Владельцы гаджета получают привычные выгоды – яркие, насыщенные и реалистичные цвета, широкий цветовой охват, плавность работы с дисплеем. Диагональ составляет 6,4 дюйма, а разрешающая способность 2340х1080 пикселей.

Яркость автоматически подстраивается под окружающее освещение. Можно включить опцию Always-On Display. От повреждений переднюю панель защищает стекло Corning Gorilla Glass 3. Кстати, заметная каплевидная фронтальная камера затемняется через настройки. Доступны два режима передачи цветов – естественный и насыщенный.

Уверенная среднеуровневая скорость работы

В Samsung Galaxy M31 стоит фирменный процессор Exynos 911, который разработчики устанавливают на многие модели среднего класса. Это восьмиядерный чипсет, построенный по 10-нанометровому техпроцессу и способный работать на скорости до 2,3 ГГц. Процессор выигрышный по сравнению с аналогами среднего ценового сегмента – интерфейс отзывчивый, игры хорошо работают на средних и высоких графических настройках.

В помощь процессору добавили 6 Гб оперативной памяти. Емкость хранилища представлена одним вариантом – 128 Гб, но память можно расширить с помощью microSD карты.

Смартфон работает под управлением Android 10 с оболочкой One UI 2.0, которая поддерживает выбор темы оформления, управление жестами и другие приятные возможности.

Сверхъемкий аккумулятор и возможности зарядки

Galaxy M31 оснастили аккумулятором повышенной емкости – это литий-ионная батарея на 6000 мАч. В повседневной жизни при умеренном пользовании девайс способен проработать 2 или даже 3 дня без дозарядки. При этом время работы экрана за день может достигать 9 часов. В тестах модель смогла 29 часов непрерывно воспроизводить видео на максимальной яркости.

В качестве зарядного устройства в комплекте идет адаптер на 15 Вт с USB Type-C кабелем. На полную зарядку батареи с 0% уходит до 2,5 часов. Для батареи на 6000 мАч – это отличный результат.

Съемка на флагманском уровне

Задний блок камер состоит из четырех объективов:

Основной модуль с разрешением 64 Мп, который по умолчанию делает 16-мегапиксельные снимки.

Ультраширокоугольный на 8 Мп с углом обзора в 123°.

Сенсор глубины с разрешением на 5 Мп.

Макро-объектив на 5 Мп.

Разрешение фронтальной камеры у Samsung Galaxy M31 – 32 Мп. Селфи-камера поддерживает съемку с эффектом глубины, а вот автоматическую фокусировку объектив не получил.

Для основного блока доступне режим HDR, благодаря которому снимки в дневное время выглядят безупречно. В настройках можно включить ночной режим.