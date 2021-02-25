Разгадан тайный шифр NASA на парашюте марсохода Perseverance

Пользователи сети расшифровали секретный код NASA, скрытый на парашюте марсохода Perseverance.

Как пишет Science Alert, парашют получил необычный окрас, где был сокрыт двоичный код. Первыми разгадали тайное послание NASA IT-студент Абела Паф и его отец.

"Мы надеемся, что наши усилия и наши разработки не только открывают невероятные возможности для науки, но и могут вдохновить других... Поэтому мы приглашаем всех вас попробовать и показать, что у вас получилось", – говорил ранее системный инженер космического ведомства Аллен Чен.

Всего шесть часов понадобилось, чтобы раскрыть код. На куполе парашюта были сокрыта фраза президента США Теодора Рузвельта: "Решайтесь на большие поступки". Данное выражение является девизом реактивного движения (JPL) NASA.

Кроме зашифрованной фразы, на корпусе Perseverance разместили микросхему с именами и сообщениями землян, написанное алфавитом Морзе: "Исследуем как единое целое".

Еще на пластине шасси марсохода поместили изображение всех рвоеров NASA: Sojourner, Spirit, Opportunity, Curiosity, Perseverance, Ingenuity.

Как сообщал OBOZREVATEL: