Украинские YouTube-блогеры пожаловались на массовую атаку российских ботов и баны. Фото

Ряд украинских YouTube-блогеров пожаловался на атаку ботов на свои каналы. Такие действия они связали с Россией.

Один из таких каналов – "Рагулівна" Татьяны Микитенко – уже был заблокирован администраторами платформы. На своей странице в Facebook Микитенко сообщила, что это произошло без каких-либо предупреждений.

"Весь архив тщательно сохранен и не потерян. Апелляцию подала", – рассказала автор YouTube-проекта.

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Позже представители платформы пояснили, что канал попал в бан из-за систематических жалоб и нарушения правил – использования враждебных высказываний. В YouTube решили не снимать блокировку с канала.

Блогер Сергей Стерненко в Telegram-аккаунте рассказал, что заметил атаки ботов и на свой YouTube-канал. Как пример он показал скрины комментариев, которые оставляли под видео.

"РФ запустила спецоперацию против ряда украинских (антироссийских направлений) YouTube-каналов. Несколько ресурсов уже положили. Думаю, заблокируют на днях еще", – написал блогер в Twitter.

Журналистка Янина Соколова, автор сатирической YouTube-программы, в Twitter также рассказала, что уже становилась жертвой нападений российских ботов.

Как писал OBOZREVATEL, ранее видеохостинг YouTube объявил, что будет удалять контент с фейками о вакцинах против COVID-19. Компания отметила, что хочет собрать на своей платформе качественную, надежную и авторитетную информацию о здоровье.