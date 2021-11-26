Первый год Sense SuperApp: 1,2 млн клиентов и 12 обновлений

Год назад Альфа-Банк Украина запустил новый цифровой банк Sense SuperApp. Уже на старте имея ряд уникальных функций, среди которых удаленное открытие счета через первый в стране видеочат, единственное приложение для физлиц и ФЛП, технология drag'n'drop ( " Тащи-Бросай " ), персонализированный рабочий стол и собственное медиа Sense Now, команда банка на этом не остановилась. Сегодня Sense – это не только банк в смартфонах более 1,2 млн пользователей, это еще и постоянные нововведения, персонализированный подход, а также целая новая философия, в которой для каждого есть свой " сенс " .

Год в важных выводах

В августе 2021-го Альфа-Банк выпустил первую в Украине карту с бесконечным льготным периодом – Caméléon, которую можно было в один клик получить в Sense. За три месяца на руках у клиентов уже более 100 тыс. карт – как цифровых, так и пластиковых, оформленных через приложение. В целом, оформлять кредиты стало значительно проще благодаря Sense SuperApp. 10 млрд грн получили клиенты банка онлайн в цифровом банке, без предварительной заявки.

Видео дня

В этом году Альфа-Банк Украина получил сразу три награды от международного издания Global Finance, и среди них – за лучший цифровой банк в стране.

" Новые цифровые банки возникают каждый день, и часто – это копии существующих, только в другом цвете. Мы уже год делаем свой оригинальный продукт. Без оглядки на других. И делаем его круто ", – отмечает Ольга Филипенко, исполнительный директор Альфа-Банка Украина.

В Sense впервые в Украине запустили возможность оформить виртуальную дебетовую карту с помощью видеоидентификации через чат в приложении. За это отвечают 35 агентов видеочата. И еще 125 агентов чата выходили в коммуникацию, если у пользователей возникали разные вопросы, уточнения или, что скрывать, проблемы при пользовании Sense или банковскими продуктами. 6–7 тыс. чатов в будний день и 3–4 тыс. чатов в выходной – все разговоры без скриптов, на живом языке.

Вместе с Киевстар Альфа-Банк разработал единый объединенный профиль в Sense, что позволило клиентам обеих компаний объединять доступы к банковскому и мобильному счетам. Благодаря партнерству с Министерством цифровых трансформаций стало возможным удаленное открытие счета в Sense через приложение Дія. А в сотрудничестве с Новой почтой стала возможной бесплатная доставка пластиковых карт через сеть отделений и почтоматов по всей стране.

Sense SuperApp создали таким, чтобы каждый клиент мог персонализировать его под себя: поставить на заставку любимое фото, изменить дизайн и расположение ярлыков, выбрать тему, фон, одну из 50 мелодий как звук оповещения и один из трех стилей общения. За год получилось 1,2 млн персонализированных цифровых банков.

За прошедший год у Sense SuperApp появилась 41 новая функция, среди которых цифровые карты, страховые продукты, расширенный функционал для ФЛП, объединенный банковский счет с мобильным счетом для абонентов Киевстар внутри одного приложения и многое другое. А также произошло 12 обновлений самого приложения и один полный редизайн.

И чтобы сотрудникам было проще и интереснее отыскать собственный сенс, в декабре прошлого года в центральном офисе Альфа-Банка открылся антиофис – стилизованный под квартиру, с рабочими зонами, зонами отдыха и собственной кухней. Там и работает большая часть из 350 сотрудников, ежедневно создающих цифровой банк. А также во Львове и Киеве открылись два креативных пространства AHUB для клиентов. Киевский вдохновлен приложением Sense и создан по его принципу – влиять на все шесть чувств.