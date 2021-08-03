Описание принципов работы сети Utopia

Мы, Группа 1984, разработали решение, в котором мировое сообщество отчаянно нуждалось на протяжении десятилетий. В наше современное время, которое с каждым днем ​​все больше напоминает антиутопический мир, описанный Оруэллом в его классическом романе "1984", безопасный инструмент коммуникации, такой как Утопия, как никогда важен.

Для начала стоит отметить, что Utopia - это одноранговая (P2P) сеть третьего поколения, что означает, что все узлы, подключенные к сети, равны.

Одноранговая сеть - это полностью децентрализованная система, не зависящая от центральных серверов. Основным преимуществом отказа от архитектуры клиент-сервер является возможность поддерживать производительность при любом сколь угодно большом количестве участников сети. Мы считаем, что любой центральный сервер представляет собой потенциальную угрозу безопасности и надежности: серверы являются критическими точками пересечения каналов связи и уязвимы для внезапных поломок или отказов оборудования в результате действий третьих лиц. В конечном итоге все серверы принадлежат реальным людям и организациям, уязвимым для внешнего давления. Итак, мы, Группа 1984, считаем, что полный отказ от централизованных серверов - единственно возможное решение для организации полностью конфиденциальных и анонимных средств связи.

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Первоначальный процесс поиска и подключения к другим узлам сети P2P обычно является одним из наиболее явных недостатков в организации надежной, устойчивой к цензуре распределенной сети. Одним из распространенных решений является использование центрального сервера. Например, при использовании протокола BitTorrent узел должен подключиться к трекеру (имя специального сервера, на котором хранятся данные об узлах сети BitTorrent), чтобы получить адреса других узлов. Но центральные серверы всегда являются слабым звеном. Мы, Группа 1984, решили критическую проблему поиска первичных узлов, используя альтернативные, разнообразные и довольно творческие методы. Используя каскадный алгоритм поиска сетевых узлов Utopia, пользователи получают средства доступа к сети и конфиденциального общения без подверженности цензуре на любом уровне.

В зависимости от ряда факторов и уникальных обстоятельств пользователя (тип сетевого подключения, блокировка провайдера, присутствие других пиров в локальной сети, цензура в вашем регионе и др.) Программное обеспечение Utopia самостоятельно выполнит необходимый поиск начальных узлов следующими способами:

Прежде всего, Utopia сделает IP / DNS Resolve предопределенными IP-адресами в раздаче и попытается получить от них список доступных одноранговых узлов. Если данные IP-адреса заблокированы цензурой, Utopia переходит к следующему шагу: локальному методу UDP. В частности, широковещательная рассылка запросов на подключение к узлам локальной подсети. Если это не сработает, клиент Utopia просканирует Интернет в поисках предварительно размещенных изображений, в которых будут зашифрованы IP-адреса начальных узлов. Никто и никогда не сможет запретить размещение картинок во всемирной паутине.

Но мы также предоставили дополнительные способы подключения. Клиент Utopia ищет биткойн-транзакции. Начальные IP-адреса одноранговых узлов закодированы в суммах транзакции. Мы применяем тот же подход с другой криптовалютой - NXT. То, что было описано до сих пор, является лишь частичным списком методов, используемых программным клиентом для первоначального подключения к сети Utopia. Мы также добавили дополнительные методы, суть которых мы сохраним в секрете, чтобы избежать эксплуатации и лучше обеспечить надежную работу процесса однорангового соединения в сети Utopia.

Мы, Группа 1984, просим вас, как пользователей, оставаться в сети как можно дольше. Таким образом вы поможете сети работать лучше, а клиент - быстрее, надежнее и безопаснее.

Естественно, читателю может быть интересно узнать о безопасности процесса сетевой передачи Utopia. Мы считаем, что на этой арене не может быть полумер. Ваше сообщение будет защищено двумя уровнями современного шифрования с эллиптической кривой, прежде чем оно будет передано по сети. Шифрование реализовано в режиме аутентификации с использованием библиотеки libsodium с использованием алгоритма шифрования с открытым ключом (Curve25519 + потоковый шифр XSalsa20 + Poly1305 MAC). Профессионалы отрасли могут найти полезную информацию о реализации алгоритма шифрования на сайте libsodium.

Мы используем современный, бескомпромиссный алгоритм шифрования с использованием криптографической библиотеки с открытым исходным кодом. Также стоит отметить, что все ваши конфиденциальные данные зашифрованы с использованием пары ключей между отправителем и получателем (сквозное шифрование), но шифрование этим не ограничивается. На любом этапе передачи сообщения между двумя узлами одноранговой сети Utopia ваше сообщение дополнительно шифруется вторым уровнем с использованием временных закрытых и открытых ключей передающего и принимающего узла. Уже дважды зашифрованные данные, представляющие собой случайный набор битов, дополнительно скрываются от посторонних глаз на этапе упаковки в транспортном протоколе TCP. Здесь пакеты передаваемой информации маскируются под популярные и часто используемые протоколы передачи данных. По этой причине ваш интернет-провайдер не может обнаружить трафик Utopia. Это означает, что где бы ни находился злоумышленник, какой бы сегмент сети ни подвергался анализу трафика, использование таблиц для идентификации проходящего трафика не даст никаких результатов. Вы всегда будете надежно защищены от любых служб слежения и организаций по мониторингу трафика.

Следующая диаграмма наглядно демонстрирует весь процесс многоуровневого шифрования сообщений.

Мы, Группа 1984, разработали абсолютно революционный алгоритм маршрутизации, основанный на вычислении оптимального (наилучшего на тот момент времени, выбранного для отправки сообщения) пути доставки сообщений.

При разработке этого алгоритма мы преследовали следующие цели: устранить такие недостатки маршрутизации DHT, как веса базы данных или теоретическую возможность деанонимизации. Алгоритм также лишен недостатков Broadcast и не забивает каналы связи при огромной нагрузке на сеть.

Мы объясним, как работает наш алгоритм, на следующем примере классической (обычной) почты. Чтобы осуществить доставку, на конверте должен быть указан как минимум адрес получателя письма, но обычно также указывается адрес отправителя, чтобы письмо можно было вернуть, если получатель не найден по указанному адресу. Представьте себе, что на протяжении всего маршрута доставки письма каждая из точек пересылки (в нашем случае узлы) отметила, из какой точки перевалки было доставлено это письмо. Тогда ответное письмо можно будет отправить только через эти узлы. Очевидно, что в зависимости от частоты и направления отправки писем показания узлов будут меняться. Этот метод исключает возможность деанонимизации пользователей. Кроме того, Группа 1984 разработала дополнительный механизм анонимности - периодически ложные TCP-пакеты отправляются с целью ввести в заблуждение любые технические средства анализа, тем самым не позволяя третьим сторонам контролировать сеть, чтобы идентифицировать истинного отправителя или получателя сообщения. .

Разработанный нами алгоритм маршрутизации сужает адресное пространство сетевых узлов с 256 бит до 128 бит. Это означает, что и отправитель, и получатель скрыты от посторонних глаз среди 2128 (чуть более 1038) других узлов сети Utopia с таким же адресом. Таким образом, невозможно будет определить личности взаимодействующих сторон.

Стоит пересмотреть идею оценки маршрутизации при пересылке сообщений. Каждый промежуточный (транзитный) узел сети для каждого элемента множества открытых сетевых соединений осуществляет процесс накопления статистики проходящих через него сообщений. Накопление происходит по адресам отправителей (в наборе из 128 бит) в качестве узлов, которые гарантированно будут выполнять сетевую активность. Затем, основываясь на этой статистике, узел решает, подходит ли это сетевое соединение для передачи сообщения по окончательному пути. Оценка основана на сравнении того, как часто и успешно использовался канал связи для отправки или передачи данных между узлами.

Каждый раз, когда сообщение пересылается, одна из шестерен сложного механизма вращается, обеспечивая следующие зашифрованные направления сообщения для лучшей доставки. Оптимальное направление может быть найдено для каждого момента времени на основе данных передачи, сделанных другими узлами. В следующий момент времени маршрут немного отличается от предыдущего для лучшей анонимности пользователей сети.

Все узлы сети являются винтиками большого механизма, служащего одной цели: сохранение работы сети и, в то же время, обеспечение безопасности и анонимности пользователей.

Читателю вполне естественно может прийти в голову сравнение с сетью Tor. Слухи о его абсолютной безопасности сильно преувеличены, что подтверждается массовыми случаями деанонимизации истинных владельцев ресурсов Tor. При отсутствии шифрования при подключении к узлу ввода и вывода невозможно обеспечить достаточно безопасную передачу данных и анонимность пользователя. Входной узел знает реальный IP-адрес пользователя, а исходящий узел может накапливать все данные, кроме этого IP-узла. Независимо от выбранных режимов работы, большой объем данных может стать доступным для различных людей и организаций: ваши посещения различных веб-сайтов, ваши имена пользователей и пароли, любые личные конфиденциальные данные и, наконец, реальный IP-адрес вашего местоположения.

Кроме того, использование Tor прекрасно видно любым инструментом анализа трафика, поэтому ваш интернет-провайдер знает, когда вы используете Tor. Это означает, что по запросу государственных органов провайдер может передать все записи: кто выполнял конкретное действие, с помощью какого устройства и сетевого адреса и в какое время, и, в частности, использовалась ли сеть TOR. Вы все еще чувствуете себя в безопасности, используя Tor? Возможно нет.

Обобщая описание принципов работы, хотим обратить ваше внимание на то, что сеть Utopia представляет собой одноранговую децентрализованную саморегулирующуюся экосистему. Сети Utopia нужны только пользователи (узлы), чтобы работать вечно. Чем больше пользователей, тем выше надежность и конфиденциальность работы сети. Вся передаваемая в сети информация пересылается исключительно в форме с двойным шифрованием. Личные сообщения шифруются дважды асимметрично, в то время как сообщения канала шифруются асимметрично и симметрично (это позволяет расшифровать сообщение от любого участника канала, а не от заранее определенного пользователя с заданным ключом). Любое устройство в сети Utopia работает, чтобы анонимизировать отправителей / получателей сообщений и, конечно же, помочь определить оптимальную маршрутизацию передаваемой информации. Благодаря использованию нескольких уровней шифрования только отправитель и получатель могут знать содержимое передаваемых данных. В передаваемых данных отсутствуют даже метаданные, что делает невозможным накопление даже косвенной информации о сетевых клиентах. Анонимизация сетевых узлов осуществляется с помощью временных ключей, которые поддерживают верхний уровень шифрования, а также хеширования адресов отправителя и получателя. Маскирование передаваемых сетевых пакетов не позволяет вашему интернет-провайдеру различать зашифрованный трафик Utopia и телефонные звонки VOIP или онлайн-видео.

Мы, Группа 1984, выполнили все необходимые требования для успешной работы по-настоящему безопасного и анонимного средства онлайн-коммуникации. Сеть Utopia предоставляет полную свободу от любых методов контроля или цензуры.

Всегда есть выбор, и выбор за вами!