Названа новая угроза человечеству от глобального потепления

Из-за глобального потепления может снизиться эффективность пищевых цепочек в Мировом океане, что станет угрозой для выживания крупных животных и человечества в целом.

К тому же изменение климата нанесет удар по продовольственной безопасности. К такому выводу пришли ученые Эксетерского университета и Лондонского университета королевы Марии в Великобритании, передает EurekAlert.

Исследование показало, что даже если средняя температура повысится на 4 градуса по Цельсию, то это снизит передачу энергии в пищевых сетях планктона на 56%. Глобальное потепление в Мировом океане увеличит метаболические затраты на рост и появление новых организмов, что уменьшает общую биомассу планктона.

Поясним, что фитопланктон и зоопланктон выступают основой пищевых цепей, поддерживающих пресноводные и морские экосистемы, от которых также зависит и человечество.

Напомним, что названы сроки, когда на Земле произойдет резкое потепление.

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