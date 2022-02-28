Минцифра и Corezoid запустили чатбот, что поможет получить временный дом

Мария Шевчук
Технологии
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Минцифра и Corezoid запустили чатбот, что поможет получить временный дом
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Минцифра и Corezoid запустили чатбот, что поможет получить временный дом или необходимые вещи в ЦНАПах, работающих как пункты заботы.

Центры предоставления админуслуг в Ивано-Франковской, Черкасской, Винницкой, Волынской и Львовской областях переформатировались в пункты помощи переселенцам, военнослужащим и территориальной обороне. Подобную инициативу постепенно подхватывают ЦНАПы и других областей.

Чатбот доступен в Telegram и Viber.

Как запустить чатбот?

у Telegram: перейти по ссылке @turbotnyk_bot

в Viber: скопировать и вставить в браузере ссылку https://tinyurl.com/turbotnyk

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Как это работает?

  • Выберите нужную область и населенный пункт

  • Список постоянно расширяется

  • Укажите, какая именно поддержка вам необходима

  • Звоните 24/7 координатору

  • Договоритесь и получите необходимую помощь

Какую помощь можно получить?

  • временный дом

  • вещи первой необходимости

  • спальники, карематы, матрасы, одеяла, постельное белье, полотенца

  • воду, бакалея, сладости, консервы, сахар, хлеб и масло

  • лекарства и амуницию

  • туалетная бумага и другие средства гигиены

  • одежда и обувь

  • детские игрушки и питание