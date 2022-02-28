Прослушивание новости на данный момент не доступно

Минцифра и Corezoid запустили чатбот, что поможет получить временный дом или необходимые вещи в ЦНАПах, работающих как пункты заботы.

Центры предоставления админуслуг в Ивано-Франковской, Черкасской, Винницкой, Волынской и Львовской областях переформатировались в пункты помощи переселенцам, военнослужащим и территориальной обороне. Подобную инициативу постепенно подхватывают ЦНАПы и других областей.

Чатбот доступен в Telegram и Viber.

Как запустить чатбот?

у Telegram: перейти по ссылке @turbotnyk_bot

в Viber: скопировать и вставить в браузере ссылку https://tinyurl.com/turbotnyk

Видео дня

Как это работает?

Выберите нужную область и населенный пункт

Список постоянно расширяется

Укажите, какая именно поддержка вам необходима

Звоните 24/7 координатору

Договоритесь и получите необходимую помощь

Какую помощь можно получить?

временный дом

вещи первой необходимости

спальники, карематы, матрасы, одеяла, постельное белье, полотенца

воду, бакалея, сладости, консервы, сахар, хлеб и масло

лекарства и амуницию