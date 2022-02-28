Минцифра и Corezoid запустили чатбот, что поможет получить временный дом
Минцифра и Corezoid запустили чатбот, что поможет получить временный дом или необходимые вещи в ЦНАПах, работающих как пункты заботы.
Центры предоставления админуслуг в Ивано-Франковской, Черкасской, Винницкой, Волынской и Львовской областях переформатировались в пункты помощи переселенцам, военнослужащим и территориальной обороне. Подобную инициативу постепенно подхватывают ЦНАПы и других областей.
Чатбот доступен в Telegram и Viber.
Как запустить чатбот?
у Telegram: перейти по ссылке @turbotnyk_bot
в Viber: скопировать и вставить в браузере ссылку https://tinyurl.com/turbotnyk
Как это работает?
Выберите нужную область и населенный пункт
Список постоянно расширяется
Укажите, какая именно поддержка вам необходима
Звоните 24/7 координатору
Договоритесь и получите необходимую помощь
Какую помощь можно получить?
временный дом
вещи первой необходимости
спальники, карематы, матрасы, одеяла, постельное белье, полотенца
воду, бакалея, сладости, консервы, сахар, хлеб и масло
лекарства и амуницию
туалетная бумага и другие средства гигиены
одежда и обувь
детские игрушки и питание