Некогда битлы (или только безбашенный Джон Леннон?) осмелились сказать, что они популярнее Христа. Это казалось кощунством, но так оно и было. Что ж, прошло полвека и Илон Маск некоторым образом воплотил их притязания. Равно как и притязания Христа. Став привлекательнее, эффективнее и богаче всех американских церквей вместе взятых!

Он с полным правом носит майку, на которой написано: Too stupid to understand science? Try religion! (Слишком глуп, чтобы понять науку? Попробуй религию!). Его снимок в этой майке обошел все социальные сети. А ведь религия это в первую очередь бизнес и в США ее оборот около триллиона, очень большой бизнес! И то: 49% американцев, то есть примерно 150 млн. человек (исключим младенцев) это истинно верующие люди.

Но капитализация "Теслы" также достигла триллиона! И ведь это не единственная его успешная компания. Так, еще более знаменитая SpaceX вывела в космос 247 тонн в 2020 году ― в два с лишним раза больше, чем Китай, идущий на втором месте в зачете по странам. Маск не раз говорил, что именно тоннаж основной параметр, а не количество пусков. Это по одним данным 44% от мирового тоннажа, а по другим даже 59%!

А на своем космодроме в техасском Бока-Чика Маск строит Starship, огромный космический корабль ― он будет летать на Луну, но главное, с его помощью этот гениальный инженер и организатор (он масштабнее Эдисона!) намерен уже в скором будущем начать колонизацию Марса. И нет сомнений, что начнет. К 2050 году он намерен построить там город.

Да, новым поводом для восторга Маском стал тот факт, что после заказа компанией Hertz ста тысяч автомобилей "Тесла" (надо ли напоминать, что это электромобили?), акции компании "Тесла" рванули вверх так, что ее капитализация превысила триллион долларов, а сам он, став богаче на $36 млрд., возглавил список богатейших людей мира. Теперь Маск стоит больше, чем энергетический гигант № 1 Exxon Mobil! Его состояние приближается к $300 млрд. Аналитики Morgan Stanley прогнозируют, что Илон Маск (Elon Musk), заработавший большую часть своего состояния благодаря компании Tesla, станет первым триллионером, а поможет ему в этом SpaceX.

С нетерпением ожидаю, что скажет на это завистливая русская Эллочка Людоедка, то бишь продюсер фантастических фильмов и глава Роскосмоса Рогозин, для которого Илон как красная тряпка для быка и если не свет в окне, то бельмо на глазу. Он, конечно, тоже не бедствует и в прошлом году получил 82 млн. рублей, но рубли не доллары, а миллионам далеко до миллиардов. А главное, успехи Роскосмоса несопоставимы с космическими успехами компании Маска, и Россия в прошлом году вывела на орбиту всего 59,59 тонн.

Но вернемся к автомобилям. Для справки: The Hertz Corporation (более известна как Hertz Rent a Car) — это американская компания по прокату автомобилей, имеющая около 10,2 тыс. пунктов проката в 150 странах. В 2020 году из-за пандемии ковид и мер по ее сдерживанию цена акций компании упала более чем на 80%, и 22 мая она объявила о запуске процедуры банкротства.Но уже в июне 2021-го было объявлено о выходе из банкротства благодаря вложениям Capital Management и Certares Opportunities в размере $5,9 млрд; также компания получила доступ к займам, кредитным линиям и другим инструментам погашения задолженности на сумму почти $10 млрд.

Компания встала на ноги и сразу сделала очень решительный шаг в будущее! После упомянутого заказа (он стоит $4,2 млрд.) электромобили составят более 20% мирового парка Hertz.

"Форд" пускается в погоню

Года три назад я писал о реакции экспертов, ангажированных американскими автогигантами, на планы Маска развернуть массовое производство первого своего действительно массового электромобиля "Модель 3". Все они предрекали крах дерзкой затеи новичка, опрометчиво ворвавшегося на поле, где уже столетие пасутся матерые мамонты автопрома. Они радостно подсчитывали убытки "Теслы", смаковали проблемы и трудности, неизбежные при организации производства с нуля, снисходительно намекали, что зубры автостроения налаживали такое производство годами и что чудес не бывает.

Но на то и волшебник Маск, чтобы творить технологические и организационные чудеса! Ему даже за кредитами в банки не пришлось обращаться для разворачивания производства, поскольку сотни тысяч фанов "Теслы" внесли немалые авансы за новую модель плюс компания успешно продала собственных акций на $1,4, помнится, миллиарда ― их расхватали как горячие пирожки. Илон сам без выходных налаживал сборочные роботы, развернул временный цех под легкими навесами, в итоге производство быстро росло с каждым кварталом, критики смолкли, автогигантам же пришлось поднять свои толстые зады и пуститься вдогонку за возмутителем спокойствия.

Однако американским мастодонтам мало было примера Маска, им требовалась более крепкая вожжа под хвост. Лишь только после того, как "Фольксваген" объявил о планах построить к 2030 г. шесть аккумуляторных заводов в Европе, что обойдется в $29 млрд., об инвестициях в редкоземельные металлы и о намерении в ближайшее время стать лидером электроавтопрома, оставив "Тесле" роль нишевой компании, они зашевелились. И даже подпрыгнули: как же, их обходят коллеги-тяжеловесы!

И если в марте этого года Герберт Дисс, генеральный директор Volkswagen AG, отнюдь не шутил, констатируя, что электромобили выиграли гонку у машин с ДВС, то в октябре один из руководителей "Форда" высказался еще более решительно, мол, электрическая революция в автомобилестроении завершена. Сказано чрезмерно громко и означает, по-видимому, только то, что руководство "Форда" наконец-то осознало неизбежность полного перехода на выпуск электромобилей. Как и руководство "Дженерал Моторс".

Полагаю, вы слыхали о недавно озвученных планах "Форда" построить в Кентукки и Теннесси два колоссальных завода за $11 миллиардов. Пишут, что это самая большая разовая инвестиция в новое промышленное производство за все 118-лет существования корпорации. Ее доля составит $7 млрд. (включая привлеченные инвестиции штатов, где будут строиться заводы), а еще $4 млрд. прибудут из Южной Кореи. Думали ли деды американцев, воевавшие в Корее, стране исключительно аграрной и порядком отсталой, что она будет строить новые автомобильные заводы в США?! Не думаю.

Но главное в контексте нашей статьи конечно то, что оба завода предназначены исключительно для электромобилей. Они даже строже профилированы ― на солидные электрические пикапы, продолжающие ряд F-150. Понятно, почему: большие пикапы по-прежнему остаются лидерами продаж в Америке.

Заводы размером с небольшой город и в Тенесси он так и будет называться: Город Голубой Овал. 5800 рабочих, 1500 гектаров общей площади, мегазавод по производству батарей, завод по переработке использованных батарей, заводы по производству комплектующих. И, понятное дело, сборочный конвейер. Завод в Кентукки близких параметров, на 5200 рабочих. Производство должно начаться, правда, лишь в 2025 году, но лучше поздно, чем никогда (хвастливый "Фольксваген" вообще планирует ввод в строй своих заводов лишь в 2030-м).

Да, Маск совершил революцию, пробил брешь в самой прочной из стен, в бастионе традиций ― и толпа хлынула в пролом с криками и песнями. Кого-то и придавят в свалке, но точно не Маска, он и самым крупным акулам бизнеса не по зубам. А инвестиции, посыпавшиеся в отрасль как из рога изобилия, это уже хорошо. За все 4 года предыдущей администрации не было столько инвестиций в американскую индустрию, как только что сделали "Форд" вместе с южнокорейскими партнерами.

Глобальные проблемы корейцев

Но неожиданно возник новый фактор, способный помешать глобальному переходу на электромобили и замедлить гонку компаний. Его влияние уже ощутили южнокорейские гиганты-производители аккумуляторных батарей. Reuters сообщает, что все три главных южнокорейских кита, которые контролируют треть мирового рынка аккумуляторных батарей для электромобилей, испытывают сильную нехватку исследователей и инженеров.

Что ж, корейцев можно понять, они рвутся в будущее по всем направлениям и на днях даже спутник запустили, войдя в клуб космических держав. Вот и LG Energy Solution (LGES), SK On и Samsung SDI входят в шестёрку крупнейших мировых производителей аккумуляторов и поставляют их и "Тесле", и "Фольксвагену" и "Форду". Но стремительный рост спроса на аккумуляторы привел к исчерпанию кадрового ресурса в этой отрасли высокотехнологичных производств. Компаниям просто неоткуда взять технических специалистов с квалификацией, необходимой для развития передовых технологий, таких как твердотельные батареи. Между тем, по прогнозам IHS Markit, мировой рынок аккумуляторов к 2025 году вырастет втрое, почти до 90 млрд. долларов.

По оценке Корейской ассоциации производителей аккумуляторов, в Южной Корее, где сектор производства аккумуляторов за последние пять лет увеличился вдвое, сейчас не хватает почти 3000 профильных специалистов с высшим образованием. Для сравнения: в LGES, SK On и Samsung SDI суммарно насчитывается около 19000 сотрудников.

Но корейский кризис отражает дефицит кадров в более широком масштабе. Группа планирования европейского объединения European Battery Alliance, например, заявляет, что ЕС необходимо уделить внимание переподготовке и повышению квалификации кадров, потому что к 2025 году местной аккумуляторной отрасли потребуется 800000 новых сотрудников. Надеюсь, это заинтересует украинских специалистов. Не в том смысле, чтобы ехать на заработки, а в том, что перспективное направление для неньки.