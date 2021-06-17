Китай впервые за пять лет отправил на свою космическую станцию астронавтов. Видео

Китай в четверг, 17 июня, отправил пилотируемый космический корабль и трех астронавтов на свою строящуюся космическую станцию. Запуск произошел в пустыне Гоби впервые за пять лет.

Астронавты полетели в космос на борту космического корабля "Шэньчжоу-12". Он будет стыковаться с двумя ранее запущенными модулями, пишет The New York Times (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По сути, он станет еще одной частью космической станции, которая находится на орбите в 242 милях или 390 километрах над Землей.

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"Шэньчжоу-12" был создан по образцу космического корабля "Союз" советских времен, хотя он крупнее, состоит из трех модулей, в том числе корабля для входа в атмосферу, который доставит астронавтов обратно на Землю.

В дополнение к экипажу, он несет основные предметы снабжения для длительного пребывания в космосе, в том числе 120 различных блюд со "сбалансированным питанием, богатым разнообразием, хорошим вкусом и длительным сроком хранения".

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