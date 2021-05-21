'Киевстар' установил новые рекорды покрытия Украины 4G интернетом

Киевстар продолжает строить крупнейшую сеть 4G в Украине, и в 5 областях уже обеспечил доступ к скоростному интернету для более чем 90% жителей.

Киевстар активно расширяет национальную 4G-сеть благодаря частотам 900 МГц, которые имеют больший радиус покрытия. Среди лицензионных условий для использования этих частот - до середины 2022 обеспечить доступ к 4G минимум для 90% населения страны. И уже сейчас в первых 5 областях Украины доступ к скоростному интернету получило даже больше людей. Среди лидеров:

- Киевская область - 96%;

- Днепропетровская и Житомирская - 93%;

- Харьковская и Волынская - 91%.

В среднем же по Украине этот показатель уже более чем 87%. Благодаря запуску скоростного интернета даже в маленьких и отдаленных селах, их жители могут пользоваться всеми его преимуществами: учиться и работать онлайн, получать медицинские или юридические консультации, пользоваться государственными услугами и многое другое только используя смартфон.

Как показывают результаты первого квартала 2021, за последний год абоненты Киевстар начали использовать почти на 30% больше мобильного интернета*. А жители маленьких сел, где заработала сеть 900 МГц по объему использованного трафика приближаются к жителям городов, что подтверждает постепенное преодоление цифрового разрыва между городами и селами.

Чтобы начать пользоваться скоростным интернетом, для большинства абонентов достаточно включить его в настройках смартфона. А те, кому дополнительно надо заменить старую SIM-карту на новую с 4G, могут сделать это быстро и бесплатно в фирменных магазинах оператора или в магазинах партнеров.

*Использовались обобщенные данные об использовании мобильного интернета в 1-м квартале 2021 по сравнению с аналогичным периодом 2020.