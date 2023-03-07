Какие функции на iPhone могут спасти жизнь: незаменимы в экстренных ситуациях

Разработчики iPhone начали уделять внимание техническому функционалу смартфона и заботе о пользователе. Речь идет о приложениях, которые не только улучшают конфиденциальность и безопасность, но и содержат данные о состоянии здоровья владельца телефона.

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Некоторые функции незаменимы в экстренных ситуациях и могут даже спасти жизнь. О наиболее важных из них читайте в материале OBOZREVATEL.

Медицинская карта

В приложении iPhone "Здоровье" можно заполнить личные данные, включая наличие аллергии, группу крови и резус-фактор, рост, вес, хронические заболевания, список лекарств, которые вы принимаете на постоянной основе.

В случае чрезвычайной ситуации врачам пригодится это приложение. Но обратите внимание: необходимо установить разрешение на отображение данных, когда экран заблокирован и внести контакты близких.

Как настроить медицинскую карту

В приложении "Здоровье" выберите раздел "Обзор" и откройте профиль. Данные можно вносить, нажав на верхнюю правую часть экрана.

Распознавание аварий

На iPhone функция распознавания аварии включена автоматически. Активируется она при сильном сотрясении. С помощью этой функции в экстренные службы поступает сообщение о чрезвычайной ситуации и ваших контактных данных.

Экстренный вызов

В случае чрезвычайной ситуации может случиться так, что физически вы не сможете разблокировать смартфон. Можно активировать быстрый набор SOS. Для этого необходимо открыть настройки, выбрать "Экстренный вызов – SOS" и установить удобный способ активации.

Функция для водителей

Если водитель подключается к авто через Bluetooth режим "не беспокоить" запускается автоматически. Это поможет не отвлекаться на посторонние вещи на смартфоне во время движения.

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